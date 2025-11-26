Tâm Anh - Oxford lần đầu tuyển sinh nghiên cứu khoa học, dữ liệu y tế

Viện Nghiên cứu Tâm Anh cùng Đại học Oxford tuyển sinh về nghiên cứu khoa học và quản trị dữ liệu lĩnh vực y tế, nhận hồ sơ trước ngày 15/12.

Hai khóa học gồm "Tiếp cận thiết kế nghiên cứu: Từ nền tảng phương pháp luận đến ứng dụng thực tiễn" và "Quản trị dữ liệu: Nền tảng và ứng dụng trong thời đại số". Chương trình được thiết kế và giảng dạy trực tiếp bởi các chuyên gia hàng đầu từ Đại học Oxford, địa điểm đào tạo là Viện Nghiên cứu Tâm Anh, TP HCM. Học viên nộp hồ sơ trước ngày 15/12.

Trong đó, khóa "Tiếp cận thiết kế nghiên cứu: Từ nền tảng phương pháp luận đến ứng dụng thực tiễn", có thời gian học vào ngày 22-26/12. Khóa tuyển sinh 30 học viên, gồm các bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ, kỹ thuật y, điều phối viên nghiên cứu, học viên sau đại học.

Chương trình do các giảng viên Đại học Oxford giảng dạy bằng tiếng Anh, với sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên gia Viện Nghiên cứu Tâm Anh. Khóa học giúp học viên tiếp cận các nguyên tắc cơ bản và nâng cao năng lực trong nghiên cứu theo tiêu chuẩn quốc tế. Nội dung học bao phủ toàn bộ quy trình nghiên cứu như: Tìm kiếm và phân tích tài liệu; Hình thành câu hỏi nghiên cứu đúng; Lựa chọn phương pháp nghiên cứu, thu thập và quản lý dữ liệu; Viết bài báo khoa học và phổ biến kết quả nghiên cứu...

Viện nghiên cứu Tâm Anh tại TP HCM. Ảnh: Viện Nghiên cứu Tâm Anh

Khóa đào tạo thứ hai có chủ đề "Quản trị dữ liệu: Nền tảng và ứng dụng trong thời đại số", diễn ra trong thời gian 29-31/12. Chương trình tuyển sinh 30 học viên, hướng đến nhà lãnh đạo và quản lý cấp trung trong các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở y tế. Học viên tham gia được hướng dẫn ra quyết định dựa trên dữ liệu, đồng thời được đào tạo cách xây dựng chiến lược dữ liệu đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong y tế.

Hai khóa học được dẫn dắt bởi các chuyên gia: PGS.TS Proochista Ariana, Giám đốc chương trình Thạc sĩ Y tế quốc tế và Y học Nhiệt đới, Khoa Y Nuffield, Đại học Oxford; ThS.BS Ernest Guevarra, Nghiên cứu viên cao cấp Chương trình thạc sĩ về Y tế quốc tế và Y học Nhiệt đới, Đại học Oxford; ThS.BS Ernest - thành viên sáng lập Katilingban - nhóm chuyên gia và bác sĩ về y tế công cộng và dinh dưỡng; TS. Trần Công Minh - Nghiên cứu viên cao cấp, Chương trình thạc sĩ về Y tế quốc tế và Y học Nhiệt đới, Đại học Oxford; ThS. Trần Đào Quyên - Quản lý về AI trong Khoa học đời sống tại công ty Accenture, khu vực Anh - Ireland.

Học viên tham gia khóa học được hướng dẫn, đánh giá ý tưởng trực tiếp bởi các chuyên gia nghiên cứu y tế, dữ liệu từ Đại học Oxford. Sau khi hoàn thành, các học viên được cấp Giấy chứng nhận từ Đại học Oxford và Viện Nghiên cứu Tâm Anh.

Khóa học từ Hợp tác của Viện Nghiên cứu Tâm Anh và Đại học Oxford. Ảnh: Viện Nghiên cứu Tâm Anh

Hai khóa học mở đầu chương trình hợp tác "Tâm Anh Oxford Partnership", ký kết bởi Đại học Oxford và Viện Nghiên cứu Tâm Anh thuộc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, tại Oxford (Anh) ngày 28/10. Chương trình hướng tới mục tiêu phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, đồng thời tạo cầu nối giữa cộng đồng khoa học Việt Nam và quốc tế. Bên cạnh đào tạo, hai bên dự kiến triển khai các dự án nghiên cứu chung, đồng công bố quốc tế, chuyển giao công nghệ và phát triển các sáng kiến đổi mới trong chăm sóc sức khỏe.

Đại diện Viện Nghiên cứu Tâm Anh cho biết việc hợp tác với Đại học Oxford là bước đi chiến lược trong việc chuẩn hóa đào tạo nghiên cứu và quản trị dữ liệu tại Việt Nam. Với nền tảng học thuật của Đại học Oxford, kết hợp cùng hệ sinh thái y tế hiện đại của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, chương trình kỳ vọng góp phần hình thành đội ngũ nhân lực y tế vững chuyên môn, có tư duy khoa học và khả năng ứng dụng dữ liệu hiệu quả.

"Việc nâng cao năng lực nghiên cứu và quản trị dữ liệu được xem là tiền đề quan trọng giúp Việt Nam bắt nhịp nhanh hơn với các xu hướng y học hiện đại, từ phát triển thuốc, vaccine đến mô hình chăm sóc sức khỏe thông minh", đại diện Viện Nghiên cứu Tâm Anh nói.

Thái Anh