Talkshow Nguy Cơ trở lại

Tập đầu tiên của Nguy Cơ mùa hai ghi hình online, khai thác câu chuyện vượt khủng hoảng của "ông trùm" xây dựng - Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

Tiếp nối những thành công ở mùa một, talkshow Nguy - Cơ mùa hai tập trung vào câu chuyện vận hành, đưa ra những bài toán, công thức kinh doanh, trong đó xoáy sâu vào chủ đề "bài toán của tương lai". Concept chương trình sẽ thay đổi với một bức tranh lạc quan hơn, nội dung cũng gần gũi, chú trọng vào tính tương tác với khán giả.

Chương trình tiếp tục lên sóng sáng thứ 5 hàng tuần, trên mọi nền tảng của VnExpress và S-world Multimedia, với sự góp mặt của các khách mời có tiếng trong nhiều lĩnh vực, từ giới đầu tư, bán lẻ, công nghệ, thương mại điện tử, giáo dục, y tế đến nông nghiệp... Diễn giả Nguyễn Phi Vân - chuyên gia trong lĩnh vực nhượng quyền thương hiệu và kinh tế, vẫn giữ vai trò host chương trình.

Điểm nhấn của Nguy Cơ là hướng phân tích trực diện các vấn đề doanh nghiệp gặp phải trong thương trường, từ đó mang lại nhiều bài học kinh doanh bổ ích, cách thức để doanh nghiệp trụ vững và bứt phá. Các câu chuyện của nhân vật , dù ở nhiều mảng, ngành khác nhau nhưng tựu chung vẫn truyền tải 5 giá trị cốt lõi của chương trình gồm: cùng nhau để mạnh hơn (stronger together); thương hiệu Việt ra thế giới (into the world); công nghệ và chuyển đổi số - thời đại để bứt phá; đổi mới sáng tạo - chuyển động để thành công; khai phá tiềm năng Việt Nam - góc nhìn từ quốc tế.

Hậu trường sản xuất một chương trình Nguy - Cơ. Ảnh chụp trước 31/5.

Số đầu tiên của mùa 2 sẽ phát sóng trên VnExpress sáng thứ Năm, ngày 1/7. Khán giả của Nguy - Cơ sẽ gặp gỡ ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình để cùng lắng nghe về khủng hoảng "kép" mà ngành xây dựng gặp phải trong hơn một năm qua, bài toán nắm bắt cơ hội xuất khẩu cả chuỗi giá trị ngành xây dựng, cũng như khát vọng ra khơi tìm hướng đi mới trên tinh thần hội nhập toàn cầu.

Shark Hưng (ngoài cùng bên trái), shark Linh (thứ hai từ trái qua) cùng host Phi Vân (ngoài cùng bên phải) và đại diện nhà sản xuất Nguy Cơ trong mùa 1.

Mùa một, với 31 số, Nguy Cơ thu hút sự quan tâm của đông đảo độc giả, với 5 triệu lượt xem trên đa nền tảng. Đội ngũ sản xuất đặt mục tiêu nhân đôi lượt xem ở mùa hai.

Hoài Phong