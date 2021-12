Talkshow bàn về định kiến và bình đẳng giới

Diễn viên Quang Anh, Bảo Hân, MC Mai Trang, doanh nhân Hoàng Thạch... nói tôn trọng nhau là yếu tố tạo hình tượng người đàn ông, phụ nữ hiện đại.

Talkshow "Chân dung Người ấy" phát sóng trên Fanpage He Can hôm 16/12, thu hút gần 40.000 lượt xem, tương tác lẫn bàn luận. Chương trình nằm trong khuôn khổ chiến dịch "He Can - Đàn ông hiện đại" do tổ chức WISE thực hiện, dưới sự hỗ trợ của Chính phủ Australia. Mục đích chiến dịch nhằm thay đổi suy nghĩ lẫn hành động của người trẻ về vai trò của nam giới và nữ giới trong gia đình và xã hội, hướng tới thúc đẩy bình đẳng giới vì sự phát triển chung.

Mở đầu chương trình, MC Quỳnh Chi nhắc đến một số quan điểm cũ, những mặc định dành cho nam giới lẫn phụ nữ. Theo đó, đàn ông phải ga lăng, thành đạt trong sự nghiệp và là trụ cột của gia đình. Còn nữ giới giỏi nữ công gia chánh, đảm đang, chịu trách nhiệm chăm lo con cái và hậu phương vững chắc cho chồng. Tuy nhiên, những tiêu chí ấy vô tình thành sức ép, đè nặng lên cả hai phái.

Cùng với MC, bốn khách mời gồm diễn viên Quang Anh - Bảo Hân (đóng Về nhà đi con), MC Mai Trang và doanh nhân Hoàng Thạch đã đối thoại cởi mở, chia sẻ góc nhìn đa chiều về cuộc sống, những áp lực họ đang gặp phải, phản biện những định kiến và sự trói buộc với cả nam lẫn nữ...

Khách mời trong tọa đàm.

Những chủ đề nhận được sự tương tác, phản biện của khách mời gồm: "khi đi chơi, hẹn hò, nam giới nên là người trả tiền?"; "chỉ những người đàn ông kém nam tính mới mặc màu hồng?"; "đàn ông nên là trụ cột kinh tế của gia đình?"... Quang Anh, Bảo Hân... cùng đưa ra ví dụ cụ thể, phân tích từng tình huống và bảo vệ quan điểm của mình.

Quan điểm của MC Mai Trang được nhiều người đồng tình: ai sinh ra cũng có quyền bình đẳng, tuy nhiên những định kiến kéo họ lại so với mức độ phát triển có thể đạt được.

"Khi bỏ ngoài tai định kiến, sống cuộc sống mình lựa chọn và khai phá hết tiềm năng bản thân, không chỉ chúng ta mà xã hội cũng trở nên tốt đẹp hơn nhiều", nữ MC nói.

Qua cuộc trò chuyện sâu, các khách mời - đại diện cho người trẻ - cho rằng tôn trọng nhau là yếu tố tạo hình tượng người đàn ông, phụ nữ hiện đại. Họ cũng mong muốn trở thành phiên bản hoàn hảo hơn, chung tay trở thành thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam.

Vạn Phát