Taliban tử hình công khai phạm nhân

Tòa án tối cao của chính quyền Taliban thông báo đã tử hình công khai một người đàn ông bị kết tội giết người.

Phạm nhân tên Mangal hôm nay bị hành hình công khai trước đám đông tại sân vận động ở tỉnh Khost, miền đông Afghanistan, sau khi bị kết tội giết người và nhận mức án tử hình.

Theo tòa án tối cao của chính quyền Taliban, Mangal là một trong những kẻ nổ súng vào một ngôi nhà hồi tháng 1 và khiến 10 người thiệt mạng, trong đó có ba phụ nữ. Cơ quan này khẳng định vụ án đã được xem xét nhiều lần và phán quyết là chính xác. "Gia đình các nạn nhân được đề nghị hòa giải và tha tội cho phạm nhân, nhưng họ từ chối", tòa án tối cao của Taliban nêu thêm.

Lực lượng an ninh Taliban trong một cuộc diễu hành ở tỉnh Kandahar năm 2024. Ảnh: AFP

Trước ngày hành hình, giới chức Taliban kêu gọi người dân tới tham dự, song yêu cầu họ không mang điện thoại thông minh, máy ảnh hoặc vũ khí.

Kể từ khi trở lại nắm quyền ở Afghanistan hồi năm 2021, Taliban đã hành hình công khai 12 người. Trước vụ tử hình Mangal, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về Nhân quyền tại Afghanistan Richard Bennett cho rằng hành động như vậy trái với luật pháp quốc tế. "Họ phải dừng lại ngay", ông nói.

Phái bộ Hỗ trợ của Liên Hợp Quốc tại Afghanistan (UNAMA) từng kêu gọi Taliban chấm dứt án tử hình. Taliban bác bỏ lời kêu gọi của UNAMA, coi đó là "sự xúc phạm trắng trợn" đối với các quy định Hồi giáo, đồng thời khẳng định án tử hình là "phần không thể thương lượng" của luật Hồi giáo Sharia.

Huyền Lê (Theo AFP, Afintl)