Taliban trả tự do cho công dân Mỹ sau 9 tháng giam giữ

Amir Amiri, bị bắt giam ở Afghanistan từ tháng 12/2024, trở thành công dân Mỹ thứ 5 được Taliban trả tự do trong năm nay.

"Chúng ta chào đón Amir Amiri, công dân Mỹ bị giam giữ sai trái ở Afghanistan, trở về nhà hôm nay. Tôi muốn cảm ơn Qatar đã giúp đỡ để bảo đảm tự do cho anh ấy", Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thông báo ngày 28/9.

CBS News dẫn lời nguồn thạo tin tiết lộ Amiri được trả tự do nhờ nỗ lực đàm phán trung gian của các nhà ngoại giao Qatar, kết hợp với Văn phòng Đặc phái viên Mỹ về Vấn đề Con tin do ông Adam Boehler đứng đầu. Quá trình đàm phán bắt đầu từ tháng 3, khi các nhà trung gian thu xếp cuộc gặp giữa Amiri với đặc phái viên Boehler khi ông đến Afghanistan.

Amir Amiri (phải) được trả tự do ngày 28/9. Ảnh: Bộ Ngoại giao Qatar

Trong suốt quá trình giam giữ, các nhà ngoại giao Qatar theo dõi tình trạng sức khỏe của Amiri và duy trì liên lạc chặt chẽ với giới chức Mỹ. Thỏa thuận cuối cùng đạt được cuối tuần qua, mở đường để trả tự do cho Amiri.

Amiri là công dân Mỹ thứ 5 được Taliban thả trong năm nay nhờ nỗ lực trung gian của Qatar. Hai người đầu tiên được trả tự do hồi tháng 1 trong cuộc trao đổi tù nhân, trong đó Taliban nhận lại Khan Mohammed, thành viên của nhóm từng thụ án chung thân tại Mỹ vì buôn ma túy và khủng bố. Đến tháng 3, thêm hai công dân Mỹ cũng được thả.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây ám chỉ khả năng đàm phán với Taliban để giành lại kiểm soát Bagram, căn cứ không quân chủ chốt được Mỹ sử dụng trong 20 năm hiện diện ở Afghanistan.

Giới chức Taliban đã bác bỏ khả năng này, khẳng định không chấp nhận hiện diện quân sự nước ngoài tại Afghanistan, nhưng vẫn hoan nghênh đối thoại với Mỹ trong các vấn đề khác.

Thanh Danh (Theo Reuters, CBS)