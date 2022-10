Taliban diệt nhóm IS đánh bom lớp học

Lực lượng Taliban tuyên bố tiêu diệt 6 phiến quân IS liên quan vụ đánh bom lớp học trong trung tâm luyện thi, khiến hàng chục nữ sinh thiệt mạng.

Phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid cho biết lực lượng của họ tối 21/10 tiến hành chiến dịch đột kích ở thủ đô Kabul, Afghanistan, tiêu diệt nhóm chiến binh của phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và bắt hai người.

"Tất cả 6 thành viên IS bị tiêu diệt đều là tội phạm liên quan tới các vụ đánh bom xảy ra gần đây ở Trung tâm Giáo dục Kaaj cũng như nhà thờ Hồi giáo Wazir Akbar Khan và một số tội ác khác nhằm vào dân thường", ông Mujahid đăng trên Twitter.

Nhân viên y tế đưa người bị thương trong vụ đánh bom ở Kabul, Afghanistan, hôm 30/9, vào bệnh viện. Ảnh: AFP.

Kẻ đánh bom tự sát hôm 30/9 kích hoạt khối thuốc nổ trên người trong lớp học tại Trung tâm Giáo dục Kaaj, nơi đang tập trung hàng trăm học sinh luyện thi vào đại học. Liên Hợp Quốc cho biết vụ đánh bom khiến ít nhất 53 người, trong đó có 46 trẻ em gái và phụ nữ, thiệt mạng.

Không có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Tuy nhiên, chính quyền Taliban hôm nay cáo buộc IS đứng sau các vụ tấn công vào dân thường Afghanistan gần đây, trong đó có cả vụ đánh bom tự sát ở Trung tâm Giáo dục Kaaj.

Một vụ nổ bom xe cũng xảy ra trước nhà thờ Hồi giáo Wazir Akbar Khan hôm 23/9, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, nhưng không tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm.

Giới chức Taliban tuyên bố IS đã bị đánh bại tại Afghanistan, song giới chuyên gia cho rằng nhóm khủng bố này đang là thách thức an ninh chính với Taliban. IS năm ngoái tuyên bố đứng sau vụ tấn công nhằm vào một trung tâm giáo dục ở Kabul khiến 24 người chết.

Ngọc Ánh (Theo AFP)