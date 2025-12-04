AfghanistanChính quyền Taliban cho phép thiếu niên 13 tuổi xử tử kẻ giết hại gia đình cậu, trước sự chứng kiến của hàng chục nghìn người.

Tòa án Tối cao Afghanistan ngày 2/12 thông báo Mangal, kẻ đã đoạt mạng 13 thành viên gia đình của một cậu bé 13 tuổi, đã bị hành quyết công khai sau khi bị tuyên án phạt "Qisas", tức hình phạt "máu trả bằng máu" theo luật Hồi giáo Sharia.

Khoảng 80.000 người đã tập trung tại một sân vận động ở tỉnh Khost, đông nam Afghanistan, để chứng kiến cậu bé 13 tuổi hành quyết Mangal bằng súng. Giới chức Taliban được cho là cấm người chứng kiến mang điện thoại có camera vào sân vận động, song video quay từ bên ngoài cho thấy đám đông khổng lồ.

Truyền thông cho biết cậu bé đã bắn ba phát đạn, trong khi đám đông hô vang "Allahu Akbar" (Thượng đế vĩ đại).

Taliban cho phép thiếu niên 13 tuổi hành quyết kẻ sát hại cả gia đình Bên ngoài sân vận động nơi tổ chức hành quyết công khai Mangal ở tỉnh Khost, Afghanistan. Video: X/Nilofar Ayoubi

Ba cấp tòa án của Afghanistan đều tuyên Mangal án tử, với sự phê chuẩn cuối cùng của lãnh tụ tối cao Hibatulla Akhundzada. Giới chức Taliban cho biết gia đình nạn nhân đã được đề nghị tha chết cho Mangal, song họ kiên quyết yêu cầu thi hành án tử.

Đây là vụ xử tử thứ 11 theo luật Sharia kể từ khi Taliban lên nắm quyền tại Afghanistan từ năm 2021. Các tội như giết người, ngoại tình, trộm cắp có thể bị phạt tử hình, chặt chi, đánh roi theo luật Sharia.

Vụ hành quyết ở tỉnh Khost được thực thi bất chấp Richard Bennet, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về Afghanistan, kêu gọi giới chức Taliban hoãn thi hành án. "Các vụ hành quyết công khai là vô nhân đạo, tàn nhẫn, đi ngược lại luật pháp quốc tế", ông Bennet viết.

Đức Trung (Theo Amu TV, AP, Independent)