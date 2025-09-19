Taliban cắt Internet cáp quang để ngăn hành vi 'vô đạo, bất lương'

Taliban áp lệnh chặn Internet cáp quang để ngăn các hoạt động "vô đạo đức", sau khi bày tỏ lo ngại về nội dung khiêu dâm, tán tỉnh nam - nữ trên mạng.

Các quan chức tỉnh Baghlan, Badakhshan, Kunduz, Nangarhar và Takhar ở miền đông, miền bắc Afghanistan ngày 18/9 cho biết kết nối Internet cáp quang ở những khu vực này đã bị cắt.

Điều này diễn ra sau khi chính quyền Taliban ngày 17/9 ban hành lệnh cấm Internet trên toàn bộ miền bắc Afghanistan, trong chiến dịch "ngăn chặn các hoạt động vô đạo, bất lương". Taliban trước đó đã bày tỏ lo ngại về nội dung khiêu dâm, hành vi tán tỉnh giữa nam và nữ trên Internet.

Tại nhiều tỉnh miền đông và miền bắc, các văn phòng chính phủ, khu vực công - tư, các hộ gia đình không thể tiếp tục sử dụng Internet cáp quang, trong khi Internet di động vẫn hoạt động. Các quan chức Taliban đang tìm giải pháp thay thế "cho các nhu cầu thiết yếu" của người dân.

Người dân Afghanistan lướt Facebook tại một quán cà phê Internet ở Kabul, năm 2016. Ảnh: AP

Đây là lệnh cấm Internet đầu tiên kể từ khi Taliban lên nắm quyền ở Afghanistan năm 2021. Tổ chức Hỗ trợ Truyền thông Afghanistan (AMSO) lên án và bày tỏ quan ngại về lệnh cấm.

"Động thái này của Taliban không chỉ làm gián đoạn quyền tiếp cận thông tin, mà còn gây mối đe dọa nghiêm trọng đối với quyền tự do ngôn luận và quyền hoạt động của giới truyền thông", AMSO cho biết.

Năm 2024, phát ngôn viên Bộ Truyền thông Afghanistan Enayatullah Alokozai cho biết rằng nước này có mạng lưới cáp quang dài hơn 1.800 km và đã được phê duyệt mở rộng thêm 488 km. Hầu hết các tỉnh Afghanistan có dịch vụ Internet cáp quang.

Đức Trung (Theo AP, CNN)