Taliban bị tố cáo dùng vòi rồng trấn áp phụ nữ biểu tình

Lực lượng Taliban bị cáo buộc sử dụng vòi rồng để giải tán đám đông biểu tình với phần lớn là phụ nữ ở thành phố Herat.

Hãng tin AP dẫn nguồn tin từ các nhân chứng ở thành phố Herat cho biết lực lượng Taliban cầm quyền ở Afghanistan đã sử dụng vòi rồng để trấn áp một nhóm biểu tình vào ngày 24/12.

Hơn 20 người tham gia nhóm này là phụ nữ. Họ chạm mặt lực lượng an ninh khi đang tiến về tư dinh của tỉnh trưởng để phản đối lệnh cấm do Taliban ban hành vào đầu tuần này, không cho sinh viên nữ tiếp tục đến trường đại học. Đám đông bị đẩy lùi sau khi lực lượng an ninh mở vòi rồng.

Trong đoạn video được chia sẻ với AP, một số phụ nữ đã la hét và chạy nép vào bên đường để tránh bị thương. Tuy nhiên, đám đông sau đó vẫn tiếp tục hô vang các khẩu hiệu đòi quyền giáo dục cho phụ nữ.

Taliban dùng vòi rồng trấn áp phụ nữ biểu tình Video lan truyền ngày 24/12 được cho là Taliban dùng vòi rồng giải tán biểu tình ở Herat. Video: Twiiter/ Khalil Noori BBC.

Một đoạn video khác được chia sẻ trên Twitter bởi phóng viên BBC Khalil Noori. Nhóm khoảng vài chục phụ nữ đã chạy vào một con hẻm để tránh lực lượng an ninh và xe phun vòi rồng.

Nhiều cuộc biểu tình tương tự đã bùng phát trên khắp lãnh thổ Afghanistan phản đối loạt lệnh cấm phụ nữ tiếp cận giáo dục phổ thông và đại học. Quyết định của lực lượng cầm quyền Taliban cũng khiến nhiều nhóm chính trị tại Afghanistan, một số quốc gia Hồi giáo trong khu vực và các nước ngoài khu vực bất bình.

Arab Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar đã lên án chính sách của Taliban. Mỹ cùng một số nước phương Tây cũng cảnh báo Taliban sẽ gánh chịu thêm hậu quả khi siết chặt kiểm soát xã hội.

Maryam, một trong những người tổ chức cuộc biểu tình ngày 24/12 ở Herat, nói số người tham gia tuần hành rơi vào khoảng 100-150 phụ nữ. Họ chia thành nhiều nhóm nhỏ, rải đi khắp thành phố, với ý định tập hợp lại tại khu trung tâm.

"An ninh dày đặc trên mọi tuyến đường, mọi quảng trường, có cả xe thiết giáp và binh sĩ vũ trang", cô kể lại.

Maryam cáo buộc lực lượng an ninh thành phố đã dùng cành cây để đánh người biểu tình. Sau khi nhận thấy biện pháp này thiếu hiệu quả, lực lượng an ninh tiếp tục tăng quân số và đến gần trưa thì triển khai vòi rồng.

Người phát ngôn của tỉnh trưởng Herat trong khi đó nói cuộc biểu tình chỉ có khoảng 45 người tham gia. Ông không đề cập gì đến cáo buộc lực lượng an ninh dùng biện pháp vũ lực hay vòi rồng để giải tán đám đông.

Trước đó, Taliban cũng cấm trẻ em gái học các cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông. Phụ nữ Afghanistan cũng bị cấm tham gia nhiều ngành nghề khác. Phụ nữ bị yêu cầu phải mang trang phục Hồi giáo trùm kín từ đầu đến chân khi ra đường, không được đến công viên hay phòng tập.

Cũng trong ngày 24/12, lực lượng cầm quyền đã cấm mọi tổ chức phi chính phủ (NGO) của nước ngoài hoặc nội địa tuyển phụ nữ. Giới chức Taliban nói một số cơ sở có tình trạng phụ nữ vi phạm quy định về trang phục Hồi giáo.

Thanh Danh (Theo AP)