Takeda Việt Nam nhận giải Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2025

Great Place to Work vinh danh Takeda Việt Nam là một trong những Nơi làm việc tốt nhất tại châu Á trong năm 2025, nhờ chính sách tập trung vào con người, hỗ trợ nhân viên phát triển.

Giải thưởng dựa trên kết quả khảo sát ý kiến của 8 triệu nhân viên tại 15 quốc gia. Great Place To Work - đơn vị toàn cầu về văn hóa nơi làm việc, đánh giá Công ty TNHH Dược phẩm Takeda Việt Nam (Takeda Việt Nam) là đơn vị nổi bật tại khu vực Đông Nam Á nhờ vào cam kết phát triển và xây dựng môi trường làm việc tin tưởng, tạo điều kiện để nhân viên có cơ hội phát huy tốt nhất khả năng của bản thân.

Takeda là tập đoàn dược phẩm sinh học toàn cầu với bề dày lịch sử hơn 244 năm, lấy giá trị làm kim chỉ nam và nghiên cứu phát triển (R&D) làm nền tảng. Doanh nghiệp hướng đến việc khám phá và đem lại những giải pháp điều trị giúp thay đổi cuộc sống, xuất phát từ cam kết đối với người bệnh, cộng đồng và hành tinh.

Công ty lấy giá trị doanh nghiệp "Takeda-ism" làm kim chỉ nam, bao gồm sự chính trực, công bằng, trung thực và kiên trì, trong đó chính trực là nền tảng cốt lõi. Các quyết định và hành động của Takeda được thực hiện dựa trên thứ tự ưu tiên: người bệnh - tin tưởng - danh tiếng - kinh doanh. Các giá trị này được đội ngũ Takeda Việt Nam thực hành mỗi ngày.

Tại Takeda, con người được xem là tài sản quý giá nhất. Ảnh: Takeda

Tại Takeda Việt Nam, con người được xem là tài sản quý giá nhất, là yếu tố then chốt tạo sự vững mạnh cho tổ chức vững mạnh và đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng khỏe mạnh hơn.

Doanh nghiệp đề cao năng lực học hỏi và khả năng thích ứng. Ngoài ra, kỹ năng số và khả năng ngoại ngữ cũng được ưu tiên để giúp nhân viên thích nghi với những thay đổi và mở rộng cơ hội phát triển trong tương lai.

Năm vừa qua, hơn 30% nhân viên đã tham gia các dự án liên phòng ban hoặc khu vực, góp phần mở rộng trải nghiệm phát triển năng lực và tăng cường sự gắn kết. 100% nhân viên đã hoàn thành các chương trình đào tạo kỹ năng số nội bộ Everyday AI, được trang bị thêm các công cụ mới như GenAI, Copilot... để nâng cao hiệu quả công việc. Các chương trình đào tạo tiếng Anh cũng được triển khai, giúp nhân viên sẵn sàng trở thành lao động toàn cầu và tự tin tham gia các dự án quốc tế.

Trong môi trường liên tục đổi mới, mỗi cá nhân có thể đóng góp cải tiến, đơn giản hóa quy trình để nâng cao hiệu suất. Văn hóa học tập liên tục giúp nhân viên phát triển bản thân, về kỹ năng chuyên môn và mở rộng sang lĩnh vực mới, thông qua các dự án thử thách và chương trình luân chuyển nội bộ.

Ngoài việc hỗ trợ và trao quyền cho nhân viên, Takeda Việt Nam triển khai nhiều chương trình chăm sóc tinh thần và thể chất. Nhân viên được hỗ trợ gói chăm sóc sức khỏe, tham gia các hoạt động thể thao, các khóa học cũng như các hoạt động tái tạo năng lượng gồm du lịch hay làm đẹp...

Ông Benjamin Ping, Tổng giám đốc Takeda Việt Nam. Ảnh: Takeda

"Chúng tôi tin rằng, cá nhân được trân trọng, hỗ trợ và trao quyền sẽ phát huy tối đa tiềm năng, góp phần mang lại những ảnh hưởng tích cực cho người bệnh và cộng đồng. Vì thế, chúng tôi không ngừng đầu tư vào việc tạo nên một môi trường làm việc nơi mỗi cá nhân có thể phát triển, lớn mạnh và cảm thấy gắn kết", ông Benjamin Ping, Tổng giám đốc Takeda Việt Nam cho biết.

Văn hóa "Lãnh đạo với sự quan tâm" cùng sự hỗ trợ của đội ngũ lãnh đạo là nền tảng giúp nhân viên vượt qua thách thức và duy trì cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Chia sẻ về triết lý dẫn dắt đội ngũ nhân viên, ông Benjamin Ping, Tổng giám đốc Takeda Việt Nam lấy ví dụ về hình ảnh cây tre Việt Nam - biểu tượng của sự kiên cường và linh hoạt. Trong đó, rễ tre tượng trưng cho giá trị cốt lõi vững chắc của doanh nghiệp, thân tre đại diện cho vai trò trụ cột của đội ngũ nhân viên, còn các cành, nhánh thể hiện chiến lược uyển chuyển, thích ứng với thay đổi không ngừng trong nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Bà Hoàng Quỳnh, Giám đốc nhân sự Takeda Việt Nam. Ảnh: Takeda

Theo bà Hoàng Quỳnh, Giám đốc nhân sự Takeda, xây dựng môi trường làm việc Great Place to Work không chỉ là nơi nhân viên phát triển bản thân và sự nghiệp, mà còn tạo sự gắn kết, truyền cảm hứng và ý nghĩa trong công việc. Theo đó, mỗi cá nhân đều có thể tự hào về những đóng góp cho cộng đồng, từ những dự án góp phần bảo vệ sức khỏe của người dân qua vaccine sốt xuất huyết Dengue, đến các giải pháp cho bệnh hiếm và ung thư.

Anh Vũ