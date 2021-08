Takashi Ocean Suite Kỳ Co thêm nguồn cung cho bất động sản biển miền Trung

Takashi Ocean Suite Kỳ Co do Tập đoàn Danh Khôi phát triển mở ra không gian nghỉ dưỡng ven biển Quy Nhơn với nhiều tiện ích theo phong cách Nhật Bản.

Trong bối cảnh thị trường chịu nhiều tác động bởi dịch bệnh, các dự án bất động sản ven biển vẫn đón nhận sự quan tâm nhờ hội tụ nhiều tiềm năng. Nổi bật là khu vực ven biển miền Trung được dự báo vẫn còn dư địa tăng giá, biên độ lợi nhuận mở rộng, thu hút nhà đầu tư trên toàn quốc.

Một trong những điểm sáng của thị trường là thành phố du lịch Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Theo thống kê từ Sở Du lịch Bình Định, địa phương này đã đón hơn 3,7 triệu lượt khách trong năm 2017 (tăng 15,6% so với năm 2016), tổng doanh thu du lịch ước đạt hơn 2.133 tỷ đồng. Đến năm 2019, tỉnh đón 4,829 triệu lượt khách (tăng 18% so với năm 2018), tổng doanh thu khoảng 6.000 tỷ đồng. Riêng tháng 7/2020, khi Covid-19 tạm lắng, đã có 620.400 lượt khách đến Quy Nhơn - Bình Định (tăng 2% so với cùng kỳ năm 2019).

Biển Quy Nhơn có nhiều lợi thế phát triển du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng. Ảnh: Nguyễn Tiến Trình

Theo khảo sát của Sở Xây dựng Bình Định vào tháng 5/2020, quy mô dân số của Quy Nhơn ở mức 162.700 người. Dự tính đến 2035 sẽ vào khoảng 325.000 người. Trong đó, dân số tăng thêm từ các dự án khu đô thị, dự án nhà ở và khách vãng lai khoảng 124.000 người.

Vào những năm tới, nhu cầu về bất động sản cư trú kết hợp giải trí tại Quy Nhơn dự đoán sẽ tăng mạnh và bất động sản biển nơi đây hứa hẹn sẽ mang tới cơ hội sinh lời bền vững cho các nhà đầu tư.

Đón đầu xu thế, Tập đoàn Danh Khôi đã phát triển Khu đô thị biển Takashi Ocean Suite Kỳ Co nằm trong Khu kinh tế Nhơn Hội thuộc bán đảo Phương Mai (thành phố Quy Nhơn). Dự án hưởng lợi từ quy hoạch và hạ tầng đồng bộ, các không gian kinh tế riêng biệt, môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi. Các khu công nghiệp lân cận cũng thu hút được lượng lớn lao động, đảm bảo tiềm năng phát triển kinh tế vững chắc.

"Khu đô thị có vị trí gần 2 cảng biển quốc tế, Quốc lộ 19B cùng cầu Thị Nại, kết nối thông suốt với nhiều công trình công cộng và dịch vụ thiết yếu, đáp ứng đầy đủ những tiêu chí về hạ tầng của các nhà đầu tư khó tính", đại diện tập đoàn Danh Khôi chia sẻ.

Phối cảnh tổng thể dự án Takashi Ocean Suite Kỳ Co. Ảnh: Danh Khôi Group

Takashi Ocean Suite Kỳ Co là dự án bất động sản biển mang phong cách Nhật Bản tạo sự khác biệt tại Quy Nhơn. Dự án tọa lạc trên khu đất ven biển thuộc bán đảo Phương Mai, gần với Kỳ Co - Eo Gió, điểm đến mới của miền Trung thu hút đông đảo du khách.

Một trong những điểm nhấn của Takashi Ocean Suite Kỳ Co là công viên thung lũng xanh rộng 7,4 ha. Nơi đây hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm phong phú, mới lạ cho cả cư dân và du khách.

"Đây là một trong số ít dự án căn hộ biển có pháp lý sở hữu lâu dài, đáp ứng nhu cầu tăng cao tại khu vực biển miền Trung. Với mức đầu tư ban đầu từ 139 triệu đồng, khách hàng có thể sở hữu một căn hộ Takashi Ocean Suite Kỳ Co với vị trí hướng biển đắc địa", đại diện Tập đoàn Danh Khôi nhấn mạnh.

Takashi Ocean Suite Kỳ Co thêm nguồn cung cho bất động sản biển miền Trung Takashi Ocean Suite Kỳ Co có 4 phân khu lấy cảm hứng thiết kế từ 4 thành phố nổi tiếng Nhật Bản: thành phố tuyết Sapporo, thành phố cổ Kyoto, thành phố ánh sáng Osaka và thành phố hiện đại Tokyo.

Sơn Quỳnh