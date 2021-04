Taka Garden Riverside Homes kiến tạo không gian sống xanh tại Tân An

Nằm ngay mặt tiền đường Đinh Viết Cừu, trên tuyến đường huyết mạch kết nối với đường Vành đai ven sông và Quốc lộ 1A cùng nhiều tuyến đường lớn, từ Taka Garden Riverside Homes, cư dân có thể di chuyển nhanh chóng tới các khu vực khác của TP Tân An, TP HCM cũng như các tỉnh thành lân cận. Cư dân cũng thuận tiện di chuyển đến các khu vực khác trong thành phố như trung tâm mua sắm Vincom, siêu thị Điện Máy Xanh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An, Trung tâm Y tế Long An, khu phức hợp thể thao thành phố, Bến xe Long An đến Khu công nghiệp Tân Hương, chợ Khánh Hậu, Cao đẳng Sư phạm Long An, Trường THPT chuyên Long An, siêu thị Coopmart; Đại học Kinh tế Long An...