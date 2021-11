Taka Garden Riverside Homes đón xu hướng đô thị vùng ven

Dự án tọa lạc tại TP Tân An, di chuyển thuận tiện về TP HCM, quy hoạch hiện đại tích hợp đa dạng tiện ích phục vụ cư dân.

TP HCM là trung tâm kinh tế của cả nước với mật độ dân số cao nhất Việt Nam. Nhu cầu nhà ở tăng cao trong khi quỹ đất ngày càng giảm đi. Vì vậy nhiều doanh nghiệp chọn hướng chuyển về vùng ven phát triển đô thị để đón đầu xu hướng giãn dân, góp phần giải bài toán áp lực nhà ở cho TP HCM.

Theo Tổng cục Thống kê, nhóm trung lưu ở Việt Nam đang gia tăng. Số liệu năm 2011 ghi nhận khoảng 7,8% dân số (7 triệu người) thuộc nhóm này. Đến năm 2019, tầng lớp trung lưu chiếm 20,2% (20 triệu người). Đây được đánh giá là mức tăng nhanh, cho thấy kinh tế Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ.

Sự gia tăng của tầng lớp trung lưu mở thêm cơ hội cho thị trường bất động sản. Tỷ lệ người dân sở hữu ôtô ngày càng nhiều, việc di chuyển từ trung tâm thành phố đến các tỉnh lân cận sẽ trở nên dễ dàng. Một số người sẵn sàng lựa chọn an cư hay ngôi nhà thứ hai để nghỉ ngơi, thư giãn cuối tuần, dịp lễ tại Long An, Đồng Nai, Bình Dương... trong khi vẫn làm việc ở TP HCM.

Mức độ quan tâm của nhà đầu tư tăng tại các thị trường vệ tinh ngay khi nới lỏng giãn cách xã hội. Nguồn: Vhome.

Xu hướng này còn được thúc đẩy hơn sau dịch, khi mọi người quan tâm nhiều đến vấn đề sức khỏe, môi trường và không gian sống. Theo khảo sát của kênh dữ liệu bất động sản Vhome, Long An là một trong những thị trường vệ tinh hấp dẫn hàng đầu với tỷ lệ 11,8% nhà đầu tư quan tâm trong tháng 9-10/2021.

Giới chuyên gia đánh giá Long An sở hữu nhiều lợi thế về hạ tầng giao thông, tiềm năng phát triển, quỹ đất rộng, sản phẩm đa dạng, mặt bằng giá, khả năng tăng trưởng và không gian sống trong lành.

Đây còn là địa phương được đẩy mạnh hạ tầng với nhiều công trình trọng điểm như ĐT.830 nối liền đến cảng Long An - Quốc lộ 50, đường Vành đai TP Tân An; tuyến đường Tân Lập - Long Hậu, cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây... Bên cạnh đó nhiều dự án hạ tầng kết nối từ TP HCM đến Long An sẽ được triển khai trong giai đoạn 2021-2026.

Dự án Taka Garden Riverside Homes tại Long An. Ảnh: Cát Tường Group

Cát Tường Group là một trong những doanh nghiệp nắm bắt xu hướng thị trường Long An, phát triển khu dân cư Taka Garden Riverside Homes tại TP Tân An. Từ đây cư dân chỉ mất khoảng 30 phút là di chuyển về TP HCM.

Dự án có số lượng hữu hạn 111 căn nhà phố biệt lập, thiết kế và quản lý theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản. Những điểm nhấn khác là mức giá vừa tầm, pháp lý hoàn chỉnh, đã hoàn thiện hạ tầng, không gian sống chất lượng với nhiều tiện ích như đường chạy bộ ven sông Vàm Cỏ Tây, vườn thiền Nhật, Tokobuki thể thao, Tokobuki trẻ em, khu BBQ ngoài trời...

"Chúng tôi kỳ vọng dự án sẽ mang lại không gian sống chất lượng, đồng thời thiết lập nên cộng đồng dân cư văn minh, chọn lọc, phù hợp với nhu cầu an cư an toàn của khách hàng", đại diện Cát Tường Group chia sẻ.

Mỗi căn nhà tại Taka Garden Riverside Homes đều được thiết kế với những khung cửa rộng để đón nắng, gió, khí trời từ sông Vàm Cỏ Tây kế cận. Ảnh: Cát Tường Group

Mỗi căn nhà phố riêng biệt tại đây đang được chào bán với mức giá từ hơn 2 tỷ đồng, chỉ cần thanh toán trước 30%, 70% còn lại sẽ được ngân hàng Vietcombank cam kết cho vay lên đến 20 năm. Nhằm giảm áp lực tài chính cho khách hàng, Cát Tường Group còn hỗ trợ lãi suất 0% đến 18 tháng, chiết khấu 7%. Ngoài ra người mua nhà còn có cơ hội nhận các giải thưởng như xe Honda SH Mode, xe ôtô Honda HRV 2021, tủ lạnh thông minh Samsung, tivi Samsung 4K 65 inches...

Quỳnh Hậu