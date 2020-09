TAITRA tổ chức hội thảo trực tuyến về sản phẩm nhãn khoa

Bốn doanh nghiệp đạt giải Taiwan Excellence ngành thiết bị nhãn khoa giới thiệu loạt sản phẩm sáng tạo, trong hội thảo trực tuyến do TAITRA tổ chức ngày 2/9.

Sự kiện "Eyes on the Future" do TAITRA, Cục Thương mại Quốc tế và Bộ Kinh tế Đài Loan phối hợp tổ chức.

Theo ước tính của IEK Consulting thuộc Viện Nghiên cứu Công nghệ Công nghiệp Đài Loan, thị trường thiết bị y tế nhãn khoa toàn cầu đạt 58,4 tỷ USD vào năm 2023. Các danh mục sản phẩm chính bao gồm chăm sóc thị lực, phẫu thuật, chẩn đoán và giám sát, cùng với các sản phẩm kính quang học, kính áp tròng và máy ảnh chuyên khoa Fundus.

Ông William Wang - Đồng sáng lập kiêm Chủ tịch Crystalvue, ông Johnson Chang - Quản lý Kinh doanh Medimaging, bà Pandora Yang - Quản lý Kinh doanh Quốc tế BenQ và ông Eric Chu - Đồng sáng lập In-Trust (từ trái sang) tham gia giải đáp thông tin về hội thảo trực tuyến. Ảnh: TAITRA.

Ngành thiết bị y tế nhãn khoa đã tăng trưởng ổn định trong những năm gần đây, với doanh thu xấp xỉ 7 tỷ USD mỗi năm. Trong số đó, hạng mục phụ trợ và bổ sung hay còn gọi là ngành công nghiệp kính áp tròng có hiệu suất vượt trội hơn cả với tỷ lệ xuất khẩu cao khoảng 75%, chiếm 1,53% doanh thu toàn cầu. Thiết bị chẩn đoán chiếm khoảng 0,3% doanh thu toàn cầu, kết hợp các công nghệ như quang học, điện tử, động cơ và xử lý dữ liệu lớn (Big Data). Với lợi thế đáng kể này, ngành công nghiệp nhãn khoa được cho là có tiềm năng lớn.

Là giải thưởng uy tín trên thế giới, Taiwan Excellence đề cao tinh thần đổi mới bằng cách lựa chọn các sản phẩm dựa trên công nghệ đột phá sáng tạo. Các sản phẩm được giới thiệu tại hội thảo trực tuyến lần này đến từ những doanh nghiệp đoạt giải.

Trong đó, máy ảnh Fundus tự động non-mydriatic NFC-700 của công ty Crystalvue, là thiết bị chụp ảnh võng mạc nhanh và dễ sử dụng, với tính năng theo dõi 3D tự động. Hệ thống này được thiết kế để cung cấp hình ảnh của mắt, đóng vai trò trợ lý cho bác sĩ trong việc chẩn đoán bệnh võng mạc tiểu đường, AMD, bệnh tăng nhãn áp và các bệnh võng mạc khác. NFC-700 sử dụng đèn LED NIR để chiếu sáng trong quá trình căn chỉnh với võng mạc mắt của bệnh nhân, không nhỏ giãn đồng tử, giúp giảm thiểu sự khó chịu của bệnh nhân trong quá trình chẩn đoán.

Thiết bị còn nâng cấp các chức năng kết nối và các mục tiêu cố định có thể lựa chọn để chụp ảnh. Bằng cách cho phép cố định đĩa thị, điểm vàng, các hình ảnh ngoại vi khác có thể được chụp dễ dàng, giúp giảm thiểu lỗi chẩn đoán của con người. Phần mềm nội bộ có thể điều chỉnh các hình ảnh đã chụp. Màn hình cảm ứng 10,1 inch giúp dễ dàng kiểm soát tất cả quy trình vận hành.

Máy đo nhãn áp di động kỹ thuật số Horus của công ty Medimaging, là thiết bị đo nhãn áp kỹ thuật số cầm tay sáng tạo, trọng lượng nhẹ, có thiết kế quang học hiện đại và hệ thống điều khiển điện tử, sử dụng tính chất không xâm lấn của việc dò tìm bằng áp suất không khí. Do đó thiết bị tránh tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, mang lại sự thoải mái và tránh những lo lắng về nguy cơ nhiễm trùng hoặc dị ứng. Máy tích hợp thẻ nhớ và module truyền dẫn không dây cho phép chẩn đoán qua mạng. Đây là tính năng hiện đại, mang lại lợi ích lớn cho việc xây dựng cơ sở y tế nông thôn và y tế từ xa.

Đại diện các doanh nghiệp kỳ vọng mở rộng thị trường thiết bị nhãn khoa trên toàn cầu, trong đó có thị trường Việt Nam. Ảnh: TAITRA.

Kính áp tròng màu dùng hàng ngày Miacare Confidance của BenQ, áp dụng công nghệ Silicone Hydrogel EautraSil kết hợp công nghệ in màu ma trận điểm Dot Matrix Colour Printing Technology, cung cấp cho mắt lượng oxy dồi dào và cảm giác dễ chịu, thoải mái. Với những màu sắc độc đáo, sản phẩm kính áp tròng còn tạo hiệu ứng thị giác, tính thẩm mỹ cao.

Máy mát xa mắt Aurai nóng và mát của In-Trust, là thiết bị đầu tiên trên thế giới sử dụng cơ chế tuần hoàn nước và massage bằng sóng nước để giảm nhãn áp, giảm thiểu nguy cơ gây hại cho mắt. Mẫu nước có thể trở nên ấm hoặc lạnh trong vòng hai phút với cơ chế chườm ấm lên tới 40-44 độ C và chườm lạnh dưới 19 độ C. Thiết kế này đã nhận bằng sáng chế tại 11 quốc gia. Túi nước được làm bằng silicone y tế bảo đảm an toàn ngay cả với người dễ bị dị ứng, có bề mặt mềm mại và phù hợp với các hình dạng khuôn mặt khác nhau. Thiết kế túi nước dạng hốc mắt lõm tạo độ nén bao quanh mắt, cho phép quá trình nén và xoa bóp hiệu quả hơn, tránh áp lực trực tiếp cho nhãn cầu. Đèn thở kích thích nhịp thở thư giãn, giúp người dùng thoải mái khi sử dụng máy mát xa mắt.

Giải thưởng Taiwan Excellence giới thiệu các sản phẩm đạt giải đến từ các ngành công nghiệp thế mạnh của Đài Loan, mang đến các giải pháp thông minh cho cuộc sống hàng ngày. Chuỗi sự kiện tập trung vào các sản phẩm y tế, bao gồm các thiết bị hỗ trợ người già và nha khoa, sẽ được TAITRA tổ chức trong những tuần tiếp theo. Tham khảo thông tin dự hội thảo tại đây hoặc xem lại sự kiện ra mắt các sản phẩm nhãn khoa "Eyes on the Future" tại đây.

Minh Anh