Tài xế xin tha vì lái xe quá tốc độ vào sinh nhật

CanadaLái chiếc Ferrari chạy 130 km/h ở khu vực giới hạn 70 km/h khi đang trên đường tới tiệc sinh nhật, tài xế bị cảnh sát dừng lại.

Bị cảnh sát thu siêu xe, tài xế trẻ gọi bố mẹ đến đón Video: York Regional Police

Khi cảnh sát xuống xe và lại gần chiếc Ferrari, anh nói với tài xế: "Tôi chắc chắn anh biết tại sao tôi chặn anh lại". "Tôi đã làm gì?", tài xế siêu xe hỏi. "Anh đang chạy quá tốc độ", viên cảnh sát đáp lời.

Khi tài xế siêu xe không cho rằng mình vi phạm, cảnh sát sẵn sàng cho anh này xem dữ liệu từ radar, dù không bắt buộc phải làm thế. Rồi giọng điệu của tài xế thay đổi khi nhìn thấy con số, đồng thời lập tức van nài nhân viên thực thi pháp luật, rằng hôm nay là sinh nhật mình.

Tuy nhiên, viên cảnh sát rất cứng rắn, thực hiện đúng luật và gọi xe chuyên chở đến đưa chiếc Ferrari đi. Trong khi đó, tài xế gọi điện nhờ bố mẹ đến đón.

Trong bài đăng ngày 6/8 trên tài khoản mạng xã hội, cảnh sát York nói: "Bạn có nghĩ bố mẹ anh chàng này vẫn cho anh ta ăn bánh và mở quà không? Tài xế này đã học được bài học đắt giá. Không có lý do cho việc lái xe liều lĩnh ngay cả khi đó là sinh nhật của bạn".

Mỹ Anh (theo CTV News)