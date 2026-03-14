MỹNgười đàn ông ở ghế lái ngả đầu sang một bên, trong khi người phụ nữ ở ghế phụ dường như cũng đang chìm trong giấc ngủ.

Tài xế xe Tesla nằm ngủ mặc ôtô tự lái trên cao tốc Video: KTLA 5

Trong video ghi lại từ một ôtô chạy cùng chiều, cho thấy người đàn ông ở ghế lái của chiếc Tesla - cũng như hành khách phía trước - dường như đang ngủ khi chiếc xe chạy với tốc độ cao trên đường.

Người gửi video cho biết chiếc xe đang di chuyển trên cao tốc 4 ở Pittsburg, California, vào chiều 8/3. Chiếc sedan Model 3 dường như đang ở chế độ lái tự động Autopilot hoặc FSD - với cả hai đều cần sự tập trung giám sát của tài xế để có thể can thiệp vào quá trình điều khiển bất cứ lúc nào, theo KTLA 5.

Tình huống trên giống với nhiều trường hợp đã xảy ra ở Mỹ, trong đó một việc tương tự năm 2019 với tài xế dường như cũng ngủ gật khi chiếc Tesla chạy trên đường cao tốc ở California. Thậm chí, năm 2021, một tài xế xe Tesla bị bắt giữ khi anh này ngồi ở ghế sau và để mặc xe tự lái.

Mặc dù vướng phải nhiều tranh cãi, nhà sản xuất xe điện này vẫn tự hào là hãng xe bán chạy nhất ở California trong năm thứ tư liên tiếp. Mẫu Model Y bán chạy hơn bất kỳ mẫu xe mới nào khác trong bang với khoảng cách lớn vào năm 2025, theo KRON4.

Báo cáo từ Hiệp hội các đại lý ôtô mới California (CNCDA), Tesla Model Ybán được 110.120 xe, trong khi á quân là Toyota RAV4 bán hơn 50.000 chiếc.

Mỹ Anh