Tài xế xe tải vụ 'rượt đuổi trên cao tốc Trung Lương' bị bắt

Đồng ThápLương Văn Quốc sau khi lái xe tải va chạm ôtô khách trên cao tốc Trung Lương đã phóng nhanh, lạng lách gây nguy hiểm cho người đi đường.

Trưa 13/1, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã bắt tạm giam Quốc (quê Vĩnh Long) 3 tháng về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Động thái này diễn ra sau 3 hôm tài xế xe khách Nguyễn Đức Tín (45 tuổi, quê Đồng Tháp) bị bắt về cùng hành vi.

Lương Văn Quốc tại cơ quan điều tra. Ảnh: Trọng Tín

Ngày 7/1, Lương Văn Quốc lái xe tải trên cao tốc TP HCM - Trung Lương, hướng về miền Tây. Lúc này, xe khách do Tín điều khiển bất ngờ chuyển làn ngay trước đầu xe tải gây nguy hiểm.

Khi sắp ra khỏi cao tốc, Quốc tăng ga vượt lên để "nói chuyện" với Tín thì xảy ra va chạm làm vỡ gương chiếu hậu xe khách. Quốc tiếp tục tăng ga bỏ chạy vào làn khẩn cấp để ra khỏi đường cao tốc.

Tài xế Tín lái xe khách truy đuổi theo xe tải suốt nhiều km trên đường dẫn. Người này liên tục đi không đúng phần đường, không giữ khoảng cách an toàn, đánh võng, chuyển làn và quay đầu xe nhiều lần tại ngã ba đường dẫn cao tốc giao đường tỉnh 878.

Trong suốt quá trình truy đuổi, 25 hành khách trên xe hoảng loạn la hét. Dù hành khách van xin và đe dọa gọi công an cùng đường dây nóng của nhà xe, tài xế Tín vẫn không dừng lại.

Lái xe tải trong vụ xe khách rượt đuổi trên cao tốc bị bắt Video tài xế Lương Văn Quốc bỏ chạy bị xe khách truy đuổi. Video: Công an cung cấp

Sau khi chạy thêm vài km, Tín mới cho xe dừng lại. Nhiều hành khách bỏ xuống giữa đường, gọi người thân đến đón.

Vụ việc được khách trên xe quay video đăng tải lên mạng xã hội.

Nam An