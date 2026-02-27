Tài xế xe tải mở cửa hất văng người đi xe máy

Hưng YênCửa bên lái của chiếc xe tải đỗ bên đường bất ngờ bật mở khiến người phụ nữ đi xe máy cùng chiều bị hất ngã, hôm 25/2 tại Khoái Châu.

Lái xe tải mở cửa hất văng người đi xe máy Video: Đức Anh

Tình huống giao thông: Trời tối, đường mưa, tầm nhìn hạn chế, cửa chiếc xe tải đỗ bên đường bất ngờ bật mở ngay khi một người phụ nữ đi xe máy ở hướng cùng chiều đi tới. Cánh cửa va chạm mạnh vào người đi xe máy, hất ngã người này. Chưa rõ thương vong.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện không được dừng đỗ xe bừa bãi gây cản trở giao thông. Đặc biệt, trước khi mở cửa, tài xế và những người trên xe cần phải quan sát phía trước, sau và bên hông. Bước thực hiện đầu tiên là mở hé cửa khoảng 15 cm và quan sát kỹ để đảm bảo không có người hoặc phương tiện nào đang tới gần. Nếu thấy an toàn, tiếp tục mở cửa chậm để di chuyển ra ngoài.

Theo Nghị định 168/2024, tài xế mở cửa xe hoặc để cửa xe mở không bảo đảm an toàn sẽ bị phạt 4-6 triệu đồng. Nếu hành vi này dẫn đến tai nạn giao thông, người vi phạm sẽ bị phạt 20-22 triệu đồng, từ 10 điểm giấy phép lái xe.

Lái xe mở cửa hất văng người đi xe máy Tình huống tương tự khi xe bán tải mở cửa hất ngã người đi xe máy tại Tiên Lữ, Hưng Yên (cũ), ngày 29/3/2025. Video: Dũng Vũ

Nguyên Vũ