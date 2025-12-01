AnhKhi bóng của chiếc minibus phía trước hiện ra ngay trước mặt, tài xế xe tải mới giật mình phanh gấp nhưng không tránh kịp.

Tài xế xe tải gặp nạn vì để kính chắn gió bị mờ Video: Dane

Christopher Tribe, 57 tuổi, đã không đảm bảo kính chắn gió của chiếc tải hạng nặng của mình không bị mờ sương trước khi lên đường. Đoạn phim từ camera hành trình cho thấy tầm nhìn bị hạn chế, trong khi ánh mặt trời đang lặn chiếu thẳng tới từ phía trước.

Máy quay cũng ghi lại được vẻ mặt kinh hoàng của Tribe sau cú va chạm, khiến kính chắn gió nứt toác. Chiếc minibus bị đẩy lao đầu xuống mương và làm hư hại một số xe khác. Một phần keo mà Tribe vận chuyển cũng đổ ra đường. Hình ảnh từ drone của cảnh sát cho thấy sự hỗn loạn tại hiện trường, ở Sandycroft, Flintshire.

Không có thương tích nghiêm trọng nào, nhưng tài xế của chiếc minibus và hành khách, cùng tài xế của một chiếc xe khác, đều bị bầm tím.

Theo hồ sơ từ tòa án, Tribe trước đó đã sử dụng điện thoại khi đang lái xe trên đường nhưng không sử dụng vào thời điểm xảy ra tai nạn, ngày 3/12/2024. Tại phiên tòa ngày 20/11 vừa qua, Tribe bị tuyên án tù treo 36 tuần và bị cấm lái xe trong 18 tháng.

Mỹ Anh (theo Metro)