Tài xế xe tải dùng ma tuý, gây tai nạn liên hoàn

Đăk LăkHuỳnh Nhơn bị cáo buộc dương tính với ma túy, chở quá tải trọng, gây tai nạn liên hoàn với 3 xe khác, tông chết một người đi bộ.

Ngày 16/3, Huỳnh Nhơn, 39 tuổi, bị Công an tỉnh Đăk Lăk tạm giữ điều tra, sau khi xác định tài xế này lái ôtô quá tải trọng gần 50%, dương tính với chất ma túy Amphetamin và Methamphetamine (ma túy đá).

Huỳnh Nhơn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Ngọc Oanh

Theo điều tra, tối 16/3, Nhơn (ngụ xã Quảng Phú) lái ôtô tải chở mủ cao su chạy trên quốc lộ 29, hướng từ xã Pơng Drang đi xã Ea Kiết. Khi đến địa bàn xã Pơng Đrang, xe bất ngờ đâm vào ba ôtô đậu phía trước, bên phải đường.

Sau cú tông liên hoàn, ôtô gây tai nạn tiếp tục lao lên phía trước, tông tử vong anh Lê Quốc Khánh, 21 tuổi, ngụ xã Cư Pơng, đang đi bộ phía trước.

Khoảnh khắc ôtô tải gây tai nạn liên hoàn tối hôm qua.

Vụ tai nạn khiến 4 xe hư hỏng, trong đó có hai ôtô bị bẹp dúm, biến dạng.

Trần Hóa