Tài xế xe tải bỏ mặc nạn nhân tử vong sau va chạm giao thông

Đăk LăkVõ Hùng Vương, 49 tuổi, khai sau khi gây tai nạn khiến một người tử vong, một người bị thương đã rời hiện trường do lo sợ.

Ngày 21/9, Vương (ngụ xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) bị Công an tỉnh Đăk Lăk bắt về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Lái xe Võ Hùng Vương tại cơ quan điều tra. Ảnh: Ngọc Oanh

Theo điều tra, tối 17/9, Vương lái ôtô tải trên quốc lộ 14, hướng Gia Lai đi Đăk Lăk. Khi đến xã Cuôr Đăng, xe va chạm với xe máy do anh Nguyễn Anh Tiến (45 tuổi) điều khiển, chở theo sau anh Nguyễn Văn Thắm (39 tuổi) cùng trú tại tỉnh Đồng Tháp.

Cú tông khiến anh Thắm tử vong tại chỗ, anh Tiến bị thương nặng được người dân đưa đi Bệnh viện cấp cứu.

Vương điều khiển xe rời khỏi hiện trường.

Vào cuộc điều tra, công an xác định Vương đã lái ôtô gây tai nạn. Tài xế Vương khai sau va chạm đã dừng xe cách khoảng 50 m, rồi xuống kiểm tra thì thấy đông người tại hiện trường nên lo sợ bỏ đi, không cứu giúp người bị nạn.

Theo kết quả kiểm tra, Vương không có nồng độ cồn và ma túy.

Trần Hóa