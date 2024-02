Tài xế xe quá khổ đẩy CSGT đi 150 m, gây thương tích

Nghệ AnBị yêu cầu dừng xe đầu kéo vì chở hàng quá khổ, Đào Văn Dũng lái ôtô đẩy thượng úy Nguyễn Hoàng Nhân đi 150 m khiến bị thương, sau đó cố thủ gây tắc đường.

Ngày 28/2, Dũng, 33 tuổi, bị Công an thị xã Hoàng Mai khởi tố về tội Chống người thi hành công vụ, theo Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Nghi can Dũng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Ngọc Anh

Theo điều tra, khoảng 10h45 ngày 20/2, tổ công tác Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An tuần tra trên quốc lộ 1, thuộc phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, phát hiện xe đầu kéo biển số Thanh Hóa do Dũng cầm lái, chở hàng quá khổ không chằng buộc, nên yêu cầu dừng kiểm tra.

Dũng bị cho là không chấp hành hiệu lệnh, cố tình cho xe đi chậm lại rồi tông vào thượng úy Nguyễn Hoàng Nhân, đẩy đi khoảng 150 m khiến anh bị thương. Dũng sau đó dừng xe giữa đường, cố thủ bên trong, gây ùn tắc hơn 15 phút.

Sau khi được lực lượng chức năng đến thuyết phục, Dũng mới chịu mở cửa xe.

Đức Hùng