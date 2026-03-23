Tài xế xe khách truy sát đồng nghiệp vì chỗ đậu

Đồng ThápNguyễn Văn Xanh, 42 tuổi, bị tài xế xe khách dùng gậy đuổi đánh vì tranh giành chỗ đậu xe nên bực tức dùng dao đâm người này tử vong.

Ngày 23/3, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã bắt tạm giam Xanh, quê Cần Thơ, để điều tra hành vi Giết người.

Nguyễn Văn Xanh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nam An

Theo điều tra, chiều 14/2, Xanh lái xe khách đến trạm dừng chân trên quốc lộ 1 thuộc địa bàn xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp. Cùng lúc, anh Mai Tấn Trung (44 tuổi, quê An Giang) lái xe khách của hãng khác đến, đỗ tại đây.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Nam An

Cả hai sau đó tranh chấp vị trí đậu dẫn đến cự cãi. Anh Trung lấy cây gậy đánh golf trên xe đuổi đánh trúng tay của Xanh. Bực tức, Xanh lên xe lấy dao nhọn đâm nhiều nhát trúng tay, ngực làm nạn nhân tử vong.

