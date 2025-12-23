Tài xế xe khách tông vào nhóm người bên lề đường bị bắt

Ngày 23/12, ông Mảnh (quê An Giang) bị Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.
Trước đó, tối 5/12, ông Mảnh lái xe giường nằm chở 20 hành khách đi từ xã Vĩnh Phong, tỉnh An Giang, đến TP HCM.
Khi đang chạy trên quốc lộ 80, đoạn qua ấp Vĩnh Phú, xã Lấp Vò, ông Mảnh bất ngờ chuyển hướng xe sang lề trái, lao lên lề đường tông vào 3 thanh niên đang ngồi uống nước.
Tai nạn khiến anh Tấn, 19 tuổi và Kha, 17 tuổi, tử vong; Tài, 18 tuổi, bị thương nặng.
Tài xế Mảnh đến công an xã tự thú. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy ông này không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy.
Nam An