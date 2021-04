Tài xế xe công nghệ trình báo bị lừa vận chuyển 1.000 viên ma tuý

Hà NộiMột tài xế xe máy nhận đơn qua ứng dụng, khi giao hàng bất thành mở ra kiểm tra đã phát hiện bên trong là 1.000 viên ma tuý tổng hợp.

Đây là nội dung trình báo của tài xế 24 tuổi với nhà chức trách. Theo đó, chiều tối 9/4, anh nhận một thùng xốp từ quận Thanh Xuân, yêu cầu giao đến khu vực đường Đặng Vũ Hỷ, quận Long Biên. Tuy nhiên khi đến nơi, tài xế mất liên lạc cả với người giao và người nhận. Khi mở thùng hàng thấy nhiều viên nén, nghi là ma tuý, anh mang đến Công an phường Khương Trung trình báo.

Nhà chức trách cho biết, trong thùng xốp có hai túi nilon chứa 1.003 viên nén màu tím là ma tuý tổng hợp loại MDMA, khối lượng 440,63 gam.

Ngày 17/4, Công an quận Thanh Xuân cho biết đang điều tra, chưa cung cấp thêm thông tin về việc này.

Nhiều tài xế cho biết từng gặp tình huống tương tự nam tài xế trên nhưng không phải là ma tuý. Suốt bốn năm chạy xe ôm công nghệ và giao hàng quanh Hà Nội, anh Trần Văn Thạch cho hay không ít lần bị "bom hàng" (không liên lạc được với người nhận). Anh từng nhận đơn hàng là thùng hoa quả, nhận trước tiền công 60.000 đồng song anh phải tạm ứng 1,5 triệu đồng tiền hàng.

Lúc đó, anh đề nghị mở thùng kiểm tra hàng trước nhưng người giao lấy lý do đã niêm phong, mở dễ bị hỏng hoa quả để từ chối. "Do cả tin, tôi chấp nhận. Khi đến điểm giao hàng, tôi gọi điện cho cả người giao và nhận đều không được nên mở thùng ra kiểm tra mới phát hiện bên trong toàn đá và giấy vụn", anh Thạch kể. Sự việc được anh trình báo công an ngay sau đó nhưng không có manh mối nên bị mất trắng số tiền tạm ứng.

Cũng không ít lần anh Thạch chứng kiến đồng nghiệp bị bùng hàng hoặc lừa giao hàng cấm. Anh kể một đồng nghiệp nhận giao xuất cơm gà ăn đêm và một gói thuốc nam từ quận Long Biên về quận Hoàn Kiếm. Đơn đặt qua app, tài xế không phải đặt cọc và nhận ngay tiền "ship" gần 100.000 đồng.

"Đi được nửa quãng đường, anh ấy bị tổ liên ngành 141 kiểm tra hành chính và phát hiện gói hàng là "cỏ Mỹ". Gọi hàng chục cuộc điện thoại cho người giao bất thành, anh bị đưa về công an phường để làm rõ và sau đó được xác định không liên quan gói hàng", Thạch kể.

Anh Thạch khuyên trước khi nhận hàng, người vận chuyển cần đề nghị được xem trực tiếp để xác định đó không phải là hàng cấm. Do không phải lúc nào cũng được khách đáp ứng nên anh khuyên "đặc biệt cẩn thận với những đơn hàng đóng trong thùng hoặc bọc kín". Bên cạnh đó, tài xế kiểm tra thông tin của người giao và nhận hàng qua thông tin số điện thoại, tài khoản mạng xã hội.

Việc nhận hàng nên thực hiện ở cửa hàng hoặc nhà riêng chứ không giao dịch ngoài đường, chợ, khu vực hoang vu. Trước khi lên đường, tài xế gọi trước cho người nhận trước mặt người giao để kiểm tra thông tin.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Diệp Năng Bình cho biết nếu shipper cố tình vận chuyển ma tuý để kiếm tiền hoặc các lợi ích vật chất khác sẽ bị xử lý về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy theo điều 250 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Một người chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi họ đáp ứng đủ các dấu hiệu phạm tội. Nếu không biết trong túi đồ có ma túy và việc vận chuyển chất cấm này do vô tình, họ sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Để chứng minh vô tội, người giao hàng cần đưa ra các bằng chứng như ghi âm, cuộc gọi, hình ảnh giao nhận hàng, người làm chứng...

Phạm Dự