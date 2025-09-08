Tài xế xe công nghệ gây tai nạn liên hoàn do sử dụng ma túy

Đà NẵngDương Bá Toàn khai dùng ma túy khách để quên trên ghế, điều khiển taxi trong tình trạng hoa mắt, chóng mặt nêm gây tai nạn liên hoàn với hai ôtô khác.

Ngày 8/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã khởi tố, tạm giam 4 tháng với tài xế Dương Bá Toàn, 41 tuổi, về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Dương Bá Toàn nghe đọc lệnh bắt tạm giam. Ảnh: Anh Thành

Hai tháng trước, khoảng 7h ngày 7/7, Toàn lái taxi điện biển số Đà Nẵng di chuyển trên đường 30/4 hướng từ Núi Thành đi Nguyễn Hữu Thọ. Khi đến trước số nhà 296 đường 30/4, xe của Toàn va chạm với ôtô do anh Nguyễn Ngọc Nam (45 tuổi, TP HCM) điều khiển và ôtô của anh Nguyễn Quốc Đạt (35 tuổi, Quảng Ngãi).

Tổng thiệt hại vụ tai nạn với ba xe được Hội đồng định giá TP Đà Nẵng xác định hơn 415 triệu đồng. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy Toàn dương tính với nhiều loại ma túy (MET, MDMA, KET).

Tại cơ quan điều tra, Toàn khai tối 6/7 phát hiện ma túy dạng tinh thể và viên nén màu cam trong xe, nghi của khách bỏ quên. Dù biết là chất cấm, Toàn vẫn mang về sử dụng. Sáng hôm sau, anh ta lái xe trong tình trạng hoa mắt, chóng mặt và gây ra vụ tai nạn.

Ngọc Trường