Tài xế xe chở 50 tấn đá gây tai nạn do không giảm tốc độ qua ngã tư

Quảng TrịTài xế xe đầu kéo Hồ Văn Dũng, 29 tuổi, bị cáo buộc không giảm tốc độ, không chú ý quan sát khi giao với ngã tư, tông trúng ôtô 7 chỗ khiến một người chết, 3 người bị thương.

Ngày 9/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố bị can Hồ Văn Dũng, xã Trường Ninh, về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, điều 260 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng do Viện kiểm sát nhân dân khu vực 8 phê chuẩn.

Cảnh sát đọc lệnh khởi tố bị can Hồ Văn Dũng. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Theo điều tra, khoảng 12h10 ngày 6/10, Dũng lái xe đầu kéo, kéo theo sơ mi rơ moóc, chở 49.680 kg đá cấp phối đi trên đường Hồ Chí Minh nhánh đông hướng từ bắc nam.

Khi đến thôn Trường Hải, xã Cồn Tiên, xe của Dũng đã va chạm với xe ôtô 7 chỗ, do anh Vũ Hoài, 34 tuổi, trú tại Hà Nội điều khiển chở 3 người, đi từ Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn ra đường Hồ Chí Minh nhánh đông.

Xe ôtô 7 chỗ bị biến dạng sau tai nạn. Ảnh: Oanh Trần

Cú va chạm mạnh đã đẩy xe ôtô con sang phần đường ngược chiều và tiếp tục va chạm với một xe đầu kéo khác do anh Bùi Văn Xuân, 44 tuổi, trú tại xã Trường Ninh điều khiển đi chiều ngược lại.

Hậu quả, một người phụ nữ 47 tuổi trên ôtô con tử vong tại chỗ, 3 người bị thương. Ôtô 7 chỗ bị biến dạng, xe đầu kéo hư hỏng nhẹ phần đầu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hành vi của anh Hồ Văn Dũng là điều khiển phương tiện tham gia giao thông không quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại để bảo đảm an toàn khi có báo hiệu cảnh báo nguy hiểm và nơi đường bộ giao nhau cùng mức đường bộ, gây tai nạn giao thông.

Đắc Thành