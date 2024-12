TP HCMCho rằng bị chiếc xe buýt ép vào lề, Lê Minh Hiền, 37 tuổi, đã chặn đường chửi bới rồi đánh nhau cùng tài xế, lơ xe.

Thêm tài xế xe buýt, shipper bị bắt vì đánh nhau trên đường Tài xế xe buýt và shipper đánh nhau trên đường Võ Văn Tần. Video: Người dân cung cấp

Ngày 13/12, Hiền, Võ Thanh Bằng (61 tuổi) cùng Phạm Duy Niên (19 tuổi) bị Công an quận 3 bắt khẩn cấp để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Hành vi của ba người này bị công an phát hiện trên mạng xã hội lan truyền video ghi cảnh việc đánh nhau giữa tài xế xe buýt tuyến 14 (chạy theo tuyến Bến xe miền Đông - Bến xe miền Tây), lơ xe và một nam shipper trên đường Võ Văn Tần (quận 3).

Cơ quan điều tra xác định, chiều 10/12, Hiền đi xe máy giao hàng trên đường Võ Văn Tần (phường Võ Thị Sáu, Quận 3). Khi đi qua giao lộ với đường Lê Quý Đôn, tay lái của Hiền chao đảo khi chiếc xe buýt màu xanh chạy lấn tới.

Lê Minh Hiền tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Hiền tăng ga đuổi theo, chặn trước đầu xe buýt, đập vào thành xe và lớn tiếng: "Mày mù hay không thấy đường mà ép xe tao vô". Tài xế xe buýt là ông Bằng đã cầm thanh sắt xuống xe. Đôi bên cự cãi, xô đẩy nhau.

Lúc này, Niên (lơ xe) xông đến đạp ngã Hiền xuống đường. Đáp trả, shipper nhặt gạch tấn công lại nhưng bị vật xuống đường. Màn ẩu đả giữa 3 người được người dân quay lại, đăng lên mạng xã hội.

Hiền bị xây xát sau đầu và ở chân. Dù cả 3 không yêu cầu xử lý hình sự đối phương, từ chối giám định thương tích, nhưng Công an quận 3 xác định, vụ việc trên xảy ra tại khu vực công cộng, xung quanh là các văn phòng làm việc nhiều nhân viên; lại gần Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh (nơi thường xuyên có nhiều khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan) nên "làm ảnh hưởng rất xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn".

Võ Thanh Bằng (áo trắng) cùng Phạm Duy Niên bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Nhà chức trách vì thế đã bắt khẩn cấp 3 người này.

Cũng trong hôm nay, Công an quận 4 đã khởi tố bắt giam Bùi Thanh Khoa, 40 tuổi, để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Khoa đã đánh tới tấp cô gái 23 tuổi sau va quẹt giao thông, và được camera hành trình ôtô ghi lại.

Quốc Thắng