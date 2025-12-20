Trung QuốcTừ chiếc xe ba bánh chạy phía trước xe buýt, một bé gái ngã rơi xuống đường nhưng bố mẹ em không hay biết, lái xe đi tiếp.

Tài xế xe buýt đưa bé gái rơi khỏi ôtô đuổi theo bố mẹ Video: Weibo

Xe buýt chạy phía sau một xe ba bánh trên con đường nhỏ ở Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên, ngày 14/12. Tại khúc cua, một bé gái rơi khỏi chiếc xe ba bánh và ngã lăn ra đường. Tài xế xe buýt kịp phanh để tránh, trong khi chiếc xe ba bánh vẫn chạy tiếp.

Hồ, tài xế xe buýt, đón bé gái lên xe, hỏi địa chỉ nhà của bé gái, và sau khi được sự đồng ý của hành khách, anh điều chỉnh hướng lái để đuổi theo chiếc xe ba bánh.

Sau khi kiên nhẫn tìm kiếm suốt 3 km, cuối cùng Hồ cũng bắt kịp chiếc xe ba bánh do cặp vợ chồng điều khiển. Lúc này, bố mẹ bé gái mới hiểu ra chuyện gì đã xảy ra và bày tỏ lòng biết ơn đối với anh Hồ và các hành khách trên xe buýt.

Mỹ Anh (theo 163)