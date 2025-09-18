Tài xế xe buýt bị đình chỉ công việc vì vượt ẩu trên quốc lộ

Đồng NaiTài xế xe buýt cố vượt lên rồi thắng đột ngột trước đầu xe gây mất an toàn giao thông, bị đơn vị quản lý dừng công việc.

Ngày 18/9, Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng Đồng Nai ra quyết định tạm đình chỉ công việc hơn một tháng đối với nam tài xế 55 tuổi, lái xe buýt số 16 tuyến Tân Phú - Biên Hòa.

Tài xế xe buýt bị đình chỉ cầm lái vì 'vượt ẩu' trên quốc lộ Xe buýt vượt ẩu trên quốc lộ 20. Video: Camera hành trình

Cách đây hai hôm, người này lái buýt trên quốc lộ 20 từ Tân Phú về Biên Hòa. Khi đến xã Gia Kiệm, tài xế điều khiển xe vượt nhiều phương tiện rồi bất ngờ giảm tốc độ, gây mất an toàn giao thông. Sự việc diễn ra khi xe chở nhiều khách.

Ngoài dừng công việc, tài xế còn bị CSGT Công an Đồng Nai phạt từ 4 đến 6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy lái xe, do lỗi đi không đúng làn đường quy định.

Phước Tuấn