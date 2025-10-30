Tài xế xe bán tải đi lấn làn, đánh người lái taxi

Quảng TrịPhan Duy Tân, 42 tuổi, lái xe bán tải trong lúc có hơi men đã đi lấn làn, cố tình đâm ôtô và đánh tài xế taxi.

Ngày 30/10, Tân, ở phường Đồng Thuận bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tạm giữ hình sự về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Cảnh sát đọc lệnh bắt Tân. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Theo điều tra, tối 28/10, tài xế taxi 45 tuổi trên đường chở khách qua tổ dân phố Trung Bính, phường Đồng Hới thì bị Tân lái bán tải đi ngược chiều, lấn làn tông vào.

Bắt thanh niên lái xe bán tải tông, đánh tài xế taxi Tân lái xe tông vào xe taxi. Video: Người dân cung cấp

Sau va chạm, Tân tát vào mặt tài xế taxi và bóp cổ một hành khách. Tân còn xô đẩy người dân có mặt tại hiện trường. Chưa dừng lại, anh ta lên xe tiếp tục tông nhiều lần vào chiếc taxi, rồi bỏ chạy.

Hành vi của Tân gây bức xúc cho người dân xung quanh.

Kết quả xét nghiệm cho thấy Tân có nồng độ cồn trong máu khi điều khiển xe ôtô.

Đắc Thành