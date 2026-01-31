Tài xế xe bán tải đánh người bất tỉnh sau va chạm

Tây NinhSau va chạm, nam tài xế xe bán tải liên tục đánh, đá vào đầu người đàn ông chạy ôtô 7 chỗ khiến nạn nhân đến bất tỉnh rồi bỏ đi.

Chiều 31/1, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang truy tìm người đàn ông chạy xe bán tải để xử lý theo quy định.

Camera ghi lại cảnh lái xe bán tải dùng chân đá tài xế xe 7 chỗ đến bất tỉnh. Ảnh: Trích xuất camera

Gần 12h trưa 30/1, người đàn ông lái xe 7 chỗ màu đen, biển số TP HCM, chạy trên đường 825, đoạn qua địa phận xã Hậu Nghĩa. Khi đến khu vực đèn giao thông cầu Ba Sa, hướng đi quốc lộ N2, anh dừng xe chờ đèn đỏ. Cùng lúc, xe bán tải màu trắng, biển số tỉnh Long An cũ, chạy cùng chiều phía sau bất ngờ va chạm.

Camera an ninh nhà dân ghi nhận, khi hai tài xế xuống đường nói chuyện, người lái xe bán tải tỏ ra hung hăng. Ông này liên tiếp đánh vào đầu, mặt đối thủ. Nạn nhân ngã ra đường, tiếp tục bị ông đá vào vùng đầu, bất tỉnh.

Người đàn ông bị đánh bất tỉnh sau va chạm Camera ghi lại cảnh hành hung sau va chạm. Video: Người dân cung cấp

Tài xế xe bán tải sau đó dùng chân khều nạn nhân, thấy không phản ứng mới chịu bỏ đi. Nạn nhân được người đi đường đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Vụ việc diễn ra trong khoảng một phút. Video vụ hành hung sau đó được đăng tải lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc yêu cầu xử lý nghiêm tài xế xe bán tải.

Nam An