Tài xế vượt ẩu gây tai nạn khiến cụ ông tử vong

Hà TĩnhTài xế Nguyễn Đình Duẫn bị cáo buộc lái ôtô tải vượt không an toàn, làm thùng xe va trúng cụ ông 84 tuổi đi xe máy, khiến nạn nhân ngã tử vong.

Tối 24/11, VKSND khu vực 1 Hà Tĩnh phê chuẩn quyết định khởi tố ông Duẫn, 46 tuổi, về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Tài xế Duẫn (mặc áo khoác), nghe cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố. Ảnh: VKSND Hà Tĩnh

Theo điều tra, chiều 13/10, Duẫn lái ôtô tải chạy trên quốc lộ 15B, hướng từ xã Thiên Cầm đi xã Đồng Tiến. Khi đến đoạn qua xã Yên Hòa, Duẫn cho ôtô vượt các xe máy chạy cùng chiều phía trước, không may thùng ôtô va vào cụ ông 84 tuổi đang điều khiển xe máy.

Cú va chạm khiến nạn nhân ngã xuống đường, tử vong do chấn thương sọ não.

Hiện trường vụ tai nạn hôm 13/10. Ảnh: Hùng Lê

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định nguyên nhân tai nạn xuất phát từ lỗi của tài xế xe tải. Phía trước có nhiều xe máy nhưng Duẫn vẫn cho ôtô tải vượt ẩu, không đảm bảo an toàn.

