Tài xế vờ ốm yếu để trốn tội tông chết người

AnhSay rượu lái xe gây tai nạn, Steven Naylor cùng vợ nói dối đã bị thương tích quá nặng để không bị truy tố, dù thực tế vẫn chơi thể thao và nhảy múa ở lễ hội.

Ngày 8/1, Tòa Đại hình Liverpool tuyên án 12 năm tù đối với Steven Naylor, 41 tuổi, về tội lái xe nguy hiểm gây chết người và cản trở công lý. Vợ Steven, Lisa, cũng bị kết án 4 năm rưỡi tù.

Theo hồ sơ, vào tối 24/4/2021, Steven phóng chiếc Audi với tốc độ lên tới 193 km/h trong tình trạng say xỉn sau bữa tiệc sinh nhật vợ. Ông bố 4 con này tông vào sau xe máy do Owen Baugh (23 tuổi) điều khiển trên đường cao tốc M62 gần Liverpool. Owen bị hất văng xuống lòng đường và bị một chiếc xe khác tông trúng, tử vong tại chỗ.

Steven cũng bị thương nặng do bị thanh hàng rào gỗ đâm xuyên vai trái khi xe lao ra khỏi đường. Anh ta phải nằm viện vài tuần, xuất viện vào ngày 10/6/2021.

Ngay sau đó, Steven và vợ Lisa bắt đầu dựng lên một mạng lưới dối trá để trốn tránh hậu quả pháp lý.

Đầu tiên, họ khẳng định Steven không đủ nhận thức để đồng ý cho lấy mẫu máu phân tích, vốn đã được lấy ngay sau vụ tai nạn khi anh ta đang bất tỉnh.

Steven bị buộc tội không cung cấp mẫu máu cho cảnh sát, nhưng được thẩm phán tuyên trắng án vào tháng 7/2023 dựa trên lời khai của một bác sĩ tâm thần. Trong cuộc tư vấn trực tuyến, bác sĩ nói Steven có biểu hiện "lo lắng" và "thở gấp". Lisa cũng cho biết trí nhớ ngắn hạn của chồng đã suy giảm và được phát hiện có dịch trong não, bên cạnh các vấn đề về "khả năng đi lại".

Tuy nhiên, cảnh sát sau đó phát hiện cặp đôi phóng đại mức độ thương tích của Steven sau vụ va chạm. Anh ta chơi bóng bầu dục vào tháng 4/2023, đến quán rượu, đi xem ca nhạc, nhiều lần mua sắm tại siêu thị vào tháng 6-7/2023 và chèo thuyền kayak vào tháng 8/2023. Steven có thể tự di chuyển, xách đồ mà không cần ai giúp đỡ.

Steven Naylor vui chơi nhiều nơi dù nói đi lại khó khăn, bị tổn thương não. Ảnh: DM

Khi cảnh sát hạt Merseyside muốn truy tố Steven liên quan đến vụ tai nạn, anh ta tiếp tục nói với một bác sĩ khác trong cuộc kiểm tra sức khỏe vào tháng 9/2023 rằng không thể nhớ lần cuối ăn hoặc xem tivi là khi nào. Trong khi đó, Lisa vẫn khẳng định chồng đi lại khó khăn và phải dùng gậy chống trong nhà.

Tuy nhiên, những bằng chứng sau đó cho thấy Steven đã đến phòng tập thể dục, đi xem phim, hỗ trợ huấn luyện bóng bầu dục, chơi golf, đi du thuyền, nghỉ mát ở Dublin, sửa chữa ôtô và nhảy múa ở lễ hội mùa hè 2024.

Cả hai bị cảnh sát thẩm vấn vào tháng 10/2024 dựa trên những phát hiện này, nhưng tiếp tục nói dối, gây ra sự chậm trễ đáng kể trong cuộc điều tra và trì hoãn nghiêm trọng việc truy tố vụ án.

Khi bị bắt, cặp đôi vẫn bày trò, cho rằng có thể đánh lừa chính quyền. Lisa phàn nàn với cảnh sát rằng quá đông người khiến chồng bị choáng ngợp vì tổn thương não chưa hồi phục. Stephen còn chống nạng, vờ nhìn quanh với vẻ bối rối khi cảnh sát vào nhà, như thể đang bị tổn thương não như vợ anh ta nói.

Vợ chồng Steven Naylor tiếp tục nói dối khi bị cảnh sát bắt. Ảnh: Merseyside Police

Trên tòa, luật sư bào chữa xin giảm nhẹ tội khi trình bày Steven được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ, gặp khó khăn với các vấn đề sức khỏe tâm thần và mắc chứng lo âu do mất mát người thân từ thời niên thiếu.

Thẩm phán chỉ trích hành vi bất chấp thủ đoạn để trốn tránh luật pháp của hai bị cáo, kéo dài nỗi đau của gia đình nạn nhân.

Steven đã nhận tội lái xe nguy hiểm gây chết người khoảng một tháng trước phiên tòa dự kiến, sau đó nhận tội cản trở công lý vào ngày hầu tòa. Anh ta không có phản ứng khi bị kết án 12 năm tù.

Steven cũng bị cấm lái xe trong 138 tháng và sẽ phải vượt qua kỳ thi sát hạch trước khi được phép lái xe trở lại.

Tương tự, Lisa nhận tội cản trở công lý vào ngày xét xử, bị kết án 4 năm rưỡi tù.

Tuệ Anh (theo Liverpool Echo, The Sun)