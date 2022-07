Tài xế Việt thi dàn âm thanh tiền tỷ trên ôtô

Cuộc thi diễn ra với 17 hạng mục thi đấu. Một vài trong số này là Best of Sound (âm thanh tốt nhất), King of dB (âm thanh lớn nhất), MM 2.0 (kết hợp âm thanh và hình ảnh), Tuning Custom Unlimited (độ không giới hạn)...