Tài xế và khách du lịch cứu bé trai bị cát vùi ở Côn Đảo

Chiều 6/8, tại bãi đất trống trên đường Lương Thế Trân, khu phố 5, bé trai 11 tuổi chơi cùng 3 bạn chơi gần hố cát (rộng, cao và sâu đều khoảng 1,5 m) được đào sẵn. Khi bé trai chui vào bên trong, bờ cát phía trên gặp mưa từ trước bất ngờ sụp xuống, vùi lấp cháu bé.

Thấy bạn bị vùi lấp dưới cát sâu hơn một mét, không thể thoát, nhóm trẻ bên ngoài tìm cách kêu cứu. Đang ngồi trong taxi nghỉ ngơi, chờ đón khách, ban đầu anh Hon, 38 tuổi, nghĩ nhóm trẻ gặp rắn.

Tuy nhiên, khi mở cửa xe tiến lại gần, anh được nữ khách du lịch thông báo có cháu bé bị cát vùi và đề nghị hỗ trợ cứu. Lúc này ở dưới hố một thanh niên đang dùng tay, xẻng đào cát, theo chỉ dẫn của nhóm trẻ.

Anh Hon lao xuống hố, cầm xẻng gắng hết sức đào tìm. "Phải làm nhanh nhất có thể, nếu không cháu bé sẽ bị ngạt", anh Hon nói. Khi đào sâu xuống, anh Hon quyết định bỏ xẻng, dùng tay bới từng lớp cát để tránh làm bé bị thương.

Sau hơn 2 phút nỗ lực, anh Hon và nam du khách kéo cháu bé lên khỏi hố trong tình trạng tỉnh táo. "Bị vùi trong tư thế ngồi gục đầu, cát không vào lỗ mũi nên cháu bé vẫn còn thở được ", anh Hon nói.

Anh Lê Văn Tý Hon, người cứu bé trai. Ảnh: Hắc Minh

Do mắc huyết áp cao, anh Hon khá lo lắng và có lúc tưởng chừng như kiệt sức, song tâm trí vẫn thôi thúc tiếp tục đào tìm. Khi cháu bé an toàn, tự đi về nhà, ai nấy mới thở phào nhẹ nhõm", anh nói, thêm rằng việc mình cứu người là tự nhiên, ai gặp tình huống đó cũng sẽ làm như vậy.

Anh Hon quê ở An Giang, cùng gia đình ra Côn Đảo sinh sống và làm nghề lái taxi điện được 6 năm. Sau khi video ghi lại sự việc chia sẻ trên mạng xã hội, anh nhận nhiều cuộc gọi chia sẻ, hỏi thăm từ bạn bè, đồng nghiệp.

Ông Đỗ Văn Hiền, Trưởng khu phố 5, cho biết nhờ sự phối hợp nhanh chóng của mọi người, cháu bé được đưa lên an toàn, không bị ngạt. Hiện, sức khỏe bé trai bình thường.

Trường Hà