Thanh HóaChiếc bán tải biển xanh thuộc quản lý của UBND xã Kim Tân bị phạt 38,2 triệu đồng do chở hàng cồng kềnh, hết hạn đăng kiểm và chưa sang tên.

Sáng 2/3, trung tá Tống Thành Văn, Đội trưởng Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết đơn vị đã hoàn tất hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với tài xế và chủ phương tiện là xe công biển xanh BKS 36A-00017.

Chiếc xe bán tải chở hàng cồng kềnh trên nóc cabin, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ảnh cắt từ clip

Trước đó khoảng 7h30 ngày 27/2, người dân thấy chiếc bán tải biển xanh chở nhiều thanh sắt dài trên nóc buồng lái chạy trên quốc lộ 45, đoạn qua xã Kim Tân. Vật liệu được gia cố sơ sài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nên đã ghi hình, phản ánh đến cơ quan chức năng.

Từ nguồn tin trên, cảnh sát triệu tập tài xế Dương Văn Lê (43 tuổi, ở xã Kim Tân). Ông Lê thừa nhận là người điều khiển phương tiện thời điểm vi phạm.

Theo cơ quan chức năng, tài xế vi phạm các lỗi: xếp hàng hóa cồng kềnh trên nóc xe; điều khiển phương tiện hết hạn kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc. Với các lỗi này, ông Lê bị phạt 6,2 triệu đồng và bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Ngoài trách nhiệm của người điều khiển, cảnh sát xác định chiếc bán tải trước đây thuộc sở hữu của UBND huyện Thạch Thành (cũ). Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, phương tiện được bàn giao cho UBND xã Kim Tân quản lý. Tuy nhiên, đến thời điểm kiểm tra, xe chưa được làm thủ tục sang tên.

Với các vi phạm gồm giao phương tiện hết hạn đăng kiểm cho người điều khiển tham gia giao thông và không làm thủ tục thay đổi chủ sở hữu, UBND xã Kim Tân bị xử phạt 32 triệu đồng. Tổng mức phạt đối với tài xế và chủ xe là 38,2 triệu đồng. Phương tiện bị tạm giữ 7 ngày.

Theo trung tá Tống Thành Văn, tài xế và đại diện UBND xã Kim Tân đã chấp hành quyết định xử phạt, không có khiếu nại.

Tài xế và chủ xe biển xanh bị phạt hơn 38 triệu đồng Chiếc xe công chở hàng cồng kềnh chạy trên đường ở xã Kim Tân hôm 27/2. Video người dân cung cấp Ông Nguyễn Thanh Hào, Chủ tịch UBND xã Kim Tân, cho biết hơn một tháng trước địa phương tiếp nhận chiếc bán tải và giao Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã quản lý, sử dụng. Thời điểm vi phạm, xe đang chở vật liệu đi lắp dựng pano, áp phích tuyên truyền cho lễ ra quân tết trồng cây của địa phương.

Ông Hào nói lãnh đạo xã trước đó không được báo cáo về tình trạng hết hạn đăng kiểm và các vi phạm liên quan đến phương tiện. UBND xã đã yêu cầu các cá nhân, đơn vị liên quan hôm nay phải có văn bản giải trình để làm rõ trách nhiệm.

"UBND xã sẽ không dùng ngân sách nộp phạt cho các vi phạm này. Trách nhiệm thuộc về tài xế và đơn vị trực tiếp sử dụng phương tiện", ông Hào nói.

Lê Hoàng