Tài xế tưới dầu lên ôtô ở trạm nhiên liệu

Ấn ĐộNgười đàn ông rút vòi bơm khỏi bình nhiên liệu và tưới lên thân xe, một lần là chiếc Ford Endeavour, lần khác là chiếc Mahindra Thar.

Tài xế tưới dầu lên ôtô tại trạm nhiên liệu để tạo sức hút Video: Nishantjournali, Gss Views

Chiếc Ford Endeavour màu cam đang được tiếp nhiên liệu. Tuy nhiên, người đàn ông không chỉ bơm dầu vào bình, mà rút vòi bơm rồi rưới dầu ra khu vực xung quanh nắp bình, để nhiên liệu chảy tràn xuống đất. Một lần khác, tài xế này làm tương tự với chiếc Mahindra Thar. Cả hai lần, tài xế đều tỏ ra thản nhiên khi thực hiện hành động được cho là để giúp thu hút người xem trên nền tảng mạng xã hội.

Người này là Pradeep Dhaka, một nhân vật có tầm ảnh hưởng với hơn 8,8 triệu người theo dõi trên Instagram. Trên trang cá nhân, anh này thường được nhìn thấy lái xe cùng đội ngũ bảo vệ trên chiếc Ford Everest được độ lại thành Endeavour, một chiếc Isuzu V-Cross độ và chiếc Mahindra Thar cũng đã được nâng cấp.

Theo Cartoq, lý do chính khiến những người có sức ảnh hưởng thực hiện những hành động gây tranh cãi là để trở nên nổi tiếng hơn trên mạng xã hội. Một xu hướng tương tự gần đây lan truyền rộng rãi là việc lạm dụng ADAS trên đường cao tốc. Một số video cho thấy nhiều người rời khỏi ghế lái và chơi game, ngủ ở ghế sau, ăn uống, và nhiều hành động đáng phê phán khác.

Mỹ Anh