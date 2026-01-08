Tài xế tử vong trong cabin xe tải dúm dó trên cao tốc Trung Lương

Tây NinhSau cú tông vào đuôi ôtô đầu kéo, cabin xe tải bị dúm dó, nát bét, tài xế tử vong, cao tốc TP HCM - Trung Lương ùn tắc nhiều km.

Khoảng 17h ngày 8/1, nam tài xế (chưa rõ danh tính) chạy ôtô tải biển số Đồng Nai trên cao tốc TP HCM - Trung Lương, hướng về TP HCM. Khi đến địa phận xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh, xe bất ngờ tông vào đuôi ôtô container biển Hà Nội, do anh Nguyễn Xuân Chính cầm lái, chạy phía trước.

Tài xế tử vong trong cabin xe tải dúm dó trên cao tốc Hiện trường vụ tai nạn. Video: Người dân cung cấp

Tai nạn khiến phần đầu xe tải nát bét, biến dạng, ghim chặt vào đuôi xe đầu kéo. Nam tài xế xe tải tử vong tại chỗ.

Do hai xe gặp nạn nằm chắn làn số 2, đang giờ cao điểm chiều nên cao tốc ùn tắc nhiều km. Cảnh sát giao thông phải điều tiết các phương tiện đi theo hướng quốc lộ 1 để giảm ùn ứ.

Qua kiểm tra nhanh, tài xế Chính không vi phạm nồng độ cồn, ma túy. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.

Hướng tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương. Đồ họa: Đăng Hiếu

Cao tốc TP HCM - Trung Lương dài 50 km, quy mô bốn làn xe và hai làn dừng khẩn cấp, đưa vào khai thác từ năm 2010. Sau hơn 12 năm hoạt động, lưu lượng tăng cao khiến tuyến thường xuyên ùn tắc, tai nạn. Dự án nâng cấp, mở rộng đường huyết mạch miền Tây đã triển cuối tháng trước.

Nam An