Sau mâu thuẫn giao thông, tài xế lái ôtô chèn ép, chặn đầu xe đối phương, đập phá kính trên đường ở xã Bà Điểm.

Ngày 17/10, đội CSGT An Sương (Phòng CSGT TP HCM) làm việc với hai tài xế 34-42 tuổi để xử lý về hành vi chặn đầu xe, đập phá sau mâu thuẫn trên đường.

Tài xế truy đuổi, đập kính ôtô sau mâu thuẫn ở TP HCM Camera ghi cảnh ôtô tải chặn đầu xe 4 chỗ, đập phá kính cửa sổ. Video: Người dân cung cấp

Chiều qua, nam tài xế 34 tuổi lái ôtô 4 chỗ chạy trên đường Lê Quang Đạo (quốc lộ 22 cũ), hướng từ TP HCM về Tây Ninh. Khi đến giao lộ Lê Quang Đạo - Lê Thị Hà, xã Bà Điểm thì xảy ra mâu thuẫn với nam tài xế 42 tuổi lái xe tải vì lối rẽ ở đèn đỏ. Cả hai cự cãi sau đó tiếp tục lái xe rời đi.

Lúc này, tài xế lái xe tải đuổi theo khoảng 200 m, chặn đầu xe 4 chỗ trước khi dùng một thanh sắt đập vỡ kính cửa sổ ở ghế lái. Sự việc được camera hành trình của một xe phía sau ghi lại. Làm việc với cảnh sát, tài xế thừa nhận do nóng nảy, không kiểm soát được hành vi.

CSGT làm việc với hai tài xế ôtô liên quan sự việc. Ảnh: Phòng CSGT TP HCM

Thời gian qua ở TP HCM đã xảy ra những vụ tấn công, đánh nhau khi va quẹt, mâu thuẫn trên đường. Nhiều người vi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ, khởi tố và đưa ra xét xử. Phòng CSGT TP HCM khuyến cáo người dân nên chủ động nhường nhịn, giữ khoảng cách an toàn, đặc biệt khi lái trên đường có mật độ giao thông cao.

Đình Văn