Tài xế trên thế giới đăng kiểm ôtô ở đâu?

Khi đến hạn, các chủ xe có thể đến các đại lý ôtô, các xưởng sửa chữa hay những trung tâm tư nhân được cấp phép để làm đăng kiểm.

Kiểm định ôtô là thủ tục được ủy thác bởi cơ quan chính phủ, theo đó các phương tiện được kiểm tra nhằm đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn, khí thải, hoặc cả hai.

Biển hiệu một trung tâm đăng kiểm được cấp phép ở Maryland, Mỹ. Ảnh: Auto Clinic of Maryland

Tại Mỹ, việc kiểm tra có thể được thực hiện ở phần lớn các trung tâm dịch vụ, các đại lý ôtô, xưởng sửa chữa hay trung tâm kiểm tra khí thải đã được cấp phép để đảm nhiệm luôn vai trò trung tâm đăng kiểm.

Quá trình kiểm tra an toàn có thể gồm những chi tiết như còi, gạt mưa, gương chiếu hậu, hệ thống lái, dây an toàn, hệ thống phanh, lốp, độ chụm bánh xe, đèn, động cơ, số serie hay VIN, dán kính, nắp bình xăng. Ngoài ra xe có thể được kiểm tra những danh mục khác tùy quy định mỗi bang, nhưng là những linh kiện hoặc tính năng liên quan đến an toàn.

Trong khi đó, quy trình kiểm tra khí thải có thể gồm những danh mục như áp suất nắp bình xăng (độ kín khít để ngăn hơi xăng thoát ra ngoài), chẩn đoán hệ thống máy tính của xe có hoạt động đúng chức năng hay không, đánh giá hệ thống ống xả và kiểm soát khí thải, đo mức khí thải khi xe chạy không tải.

Đức bắt buộc kiểm định ôtô từ 1951, và gồm cả an toàn cũng như khí thải. Việc đăng kiểm phải được thực hiện bởi một trong số các công ty kiểm tra kỹ thuật tư nhân được cấp phép (TUV, DEKRA, KUS, GTU...) với hai năm một lần với xe con, xe máy, xe tải hạng nhẹ. Xe mới không phải đăng kiểm trong 3 năm đầu tiên.

Tem đăng kiểm hình tròn màu xanh lá trên một ôtô ở Đức, với tháng hết hạn đăng kiểm sẽ nằm cao nhất và chính giữa. Ảnh: Custom European Plates

Quy trình kiểm định ở Đức về cơ bản gồm việc kiểm tra hệ thống phanh, khung và thân xe, hệ thống ống xả, vô-lăng và hệ thống lái, các thiết bị đèn, lốp và vành, gương chiếu hậu và các thiết bị hỗ trợ việc quan sát, dây an toàn. Tem kiểm định của Đức sẽ được dán ở biển số xe.

Trong khi đó, tại Anh, Scotland và xứ Wales có khoảng 23.500 xưởng sửa chữa ôtô với hơn 65.800 kiểm định viên, được cấp phép kiểm định.

Ở Trung Quốc, trước đây, trung tâm kiểm định cơ giới trực thuộc sở cảnh sát địa phương trước khi mở ra cho các công ty tư nhân tham gia hoạt động.

Mỹ Anh