Tài xế tông nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long 'bị bệnh tâm thần'

Nguyễn Văn Bảo Trung, tài xế xe tải tông nữ sinh tử vong, được xác định "có bệnh lý tâm thần" sau khi bị cha của nạn nhân bắn trọng thương.

Ngày 26/9, Công an tỉnh Vĩnh Long đã thông báo với bà Nguyễn Thị Hiền (43 tuổi, mẹ nữ sinh) về kết quả giám định sức khỏe của tài xế Trung - người lái xe tải tông con bà tử vong hơn một năm trước. Theo đó, tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, Trung đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, nhưng hiện tại thì không, do "mất trí mức độ trung bình".

Việc này được cơ quan điều tra căn cứ trên kết luận của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ, cụ thể là: trước, trong, sau khi thực hiện hành vi phạm tội (cho đến thời điểm bị cha nạn nhân bắn vào ngày 28/4/2025) thì Trung không có bệnh lý tâm thần. Kể từ thời điểm bị bắn và hiện tại thì Trung "có bệnh lý tâm thần: mất trí trong các bệnh lý đặc biệt khác đã được xếp loại ở chỗ khác (F02.8-ICD10)".

Bà Hiền cho biết không đồng ý với kết luận giám định trên, yêu cầu cơ quan điều tra giám định ở một đơn vị khác. "Công an cũng hỏi về mức yêu cầu bồi thường nhưng tôi trả lời là sẽ nêu cụ thể khi ra tòa", bà Hiền nói.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh tử vong ngày 4/9/2024. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo hồ sơ, sáng 4/9/2024, Trung (33 tuổi) lái xe tải từ xã Vàm Vòng đến xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn. Khi thấy xe bán tải phía trước dừng bên lề phải, Trung bật đèn tín hiệu và lấn sang làn bên trái để vượt.

Cùng lúc, ba nữ sinh đang đi xe đạp điện chiều ngược lại. Một em đi trước phát hiện xe tải của Trung nên dừng lại do đường hẹp. Nữ sinh 14 tuổi phía sau không kịp dừng, va chạm với xe bạn và ngã xuống đường, bị xe tải của Trung cán trúng và tử vong tại bệnh viện.

Ban đầu, Công an huyện Trà Ôn quyết định không khởi tố vụ án với lý do "không có sự việc phạm tội". Gia đình nạn nhân đã khiếu nại, nhưng VKSND huyện Trà Ôn và tỉnh Vĩnh Long đều bác đơn.

Sáng 28/4, Nguyễn Vĩnh Phúc (cha của nữ sinh tử vong) đã cầm súng ngắn xông vào nhà bắn gục Trung, sau đó tự sát. Sự việc gây rúng động dư luận.

Vài ngày sau, sau khi kiểm tra hồ sơ, VKSND Tối cao cho rằng các quyết định bác khiếu nại của VKSND huyện Trà Ôn và tỉnh Vĩnh Long chưa đảm bảo căn cứ pháp luật. Hồ sơ vụ việc cho thấy Trung đã tránh, vượt xe không đảm bảo an toàn khi phía trước có chướng ngại vật và xe ngược chiều. Hành vi này vi phạm Luật Giao thông đường bộ và có dấu hiệu tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Ngày 7/5, Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, xác định việc tài xế Trung lấn sang bên trái để vượt là nguyên nhân chính gây tai nạn.

Sau gần một tháng điều trị, Trung được xuất viện trong tình trạng di chứng nặng nề, liệt hoàn toàn nửa người, tri giác gần như mất hoàn toàn. Đến ngày 5/8, anh ta bị Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố, cho tại ngoại, điều tra về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Hiện, sau gần 5 tháng bị Nguyễn Vĩnh Phúc (42 tuổi, cha của nữ sinh) bắn trọng thương, Trung vẫn chưa tỉnh táo, chưa thể nói chuyện.

Liên quan đến việc các cơ quan tố tụng huyện Trà Ôn (cũ) và tỉnh Vĩnh Long trước đó không khởi tố vụ án tai nạn, gia đình nữ sinh đã gửi đơn tố giác đến Cơ quan điều tra VKSND Tối cao, đề nghị làm rõ hành vi "xâm phạm hoạt động tư pháp" và xử lý nghiêm những cán bộ nếu có sai phạm...

An Bình