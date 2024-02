Tài xế tông nhiều xe đang dừng đèn đỏ bị bắt

Long AnNguyễn Huỳnh Thành, 29 tuổi, lái ôtô tải tông 3 xe máy và xe tải đang dừng đèn đỏ làm một người chết rồi bỏ chạy khỏi hiện trường gần 100 km.

Ngày 16/2, Thành, quê Đà Nẵng, bị Công an huyện Bến Lức bắt giữ, bàn giao cho Công an tỉnh Tiền Giang (địa bàn xảy ra tai nạn) điều tra về hành vi Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ.

Nguyễn Huỳnh Thành cùng xe tải gây tai nạn ở Tiền Giang, bị bắt giữ ở Long An. Ảnh: Nam An

Tối hôm qua, 3 xe máy và ôtô tải đang dừng đèn đỏ trên quốc lộ 1, thuộc địa phận xã Mỹ Đức Tây (Cái Bè, Tiền Giang) bất ngờ bị xe tải do Thành điều khiển tông từ phía sau. Ôtô này kéo lê 3 xe máy hàng chục mét gây biến dạng, một phụ nữ tử vong tại chỗ.

Thành tiếp tục lái xe chạy khỏi hiện trường gần 100 km.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nam An

Nhận tin báo từ Công an Tiền Giang, Công an huyện Bến Lức, Long An, đã lập nhiều chốt chặn bắt xe tải gây tai nạn. Trong đêm, cảnh sát đã bắt giữ được Thành trên đường tỉnh 830, đoạn gần cầu Xáng Lớn, xã Lương Hòa.

Nam An