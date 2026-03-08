Tài xế tông ngã hai người đi xe máy rồi bỏ chạy

Gia LaiTài xế ôtô không kiểm soát được tay lái, tốc độ, tông ngã xe máy rồi bỏ chạy ngay sau đó, ngày 5/3.

Tình huống giao thông: Tại đường Lê Duẩn (phường Pleiku), một ôtô đang di chuyển bất ngờ lạng sang phải, va chạm với xe máy đi cùng chiều. Cú tông khiến hai người trên xe máy ngã xuống đường, chiếc xe sau đó lao vào hông ôtô. Tài xế ôtô không dừng lại mà rời khỏi hiện trường. Hiện chưa rõ tình trạng thương vong.

Trước khi xảy ra tai nạn, ôtô đã nhiều lần đi rất sát các xe máy cùng nhiều, dù đường khá vắng vẻ.

Kỹ năng lái xe: Tài xế cần là chủ tốc độ và tay lái khi tham gia giao thông, đi đúng làn đường, giữ cơ thể trong tình trạng tỉnh táo. Khi xảy ra sự cố, tài xế cần dừng xe, giữ nguyên hiện trường và hỗ trợ người bị nạn theo quy định. Theo Nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm giao thông, hành vi tài xế ôtô không quan sát gây tai nạn giao thông bị xử phạt 20-22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe, khi gây tai nạn mà không ở lại hiện trường bị phạt 16-18 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Phạm Hải