Tài xế tông ngã cảnh sát bị khởi tố

Ninh BìnhPhan Tấn Thương bị bắt do tông ôtô vào một cảnh sát tại chốt Covid-19, không chấp hành việc kiểm tra y tế.

Ngày 27/10, Công an TP Ninh Bình khởi tố bị can, tạm giam nghi can 31 tuổi, ở phường Đông Thành, TP Ninh Bình với cáo buộc chống người thi hành công vụ.

Cảnh sát lấy lời khai nghi can Phan Tấn Thương. Ảnh: Lam Sơn

Công an cho hay, khoảng 20h ngày 23/10, Thương điều khiển ôtô 5 chỗ biển số Ninh Bình đi qua chốt kiểm soát Covid-19 đặt tại cầu Non Nước, phường Đông Thành. Bị lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra, khai báo y tế, Thương ban đầu dừng xe nhưng bất ngờ tăng ga đâm vào một cảnh sát giao thông khiến anh này ngã ra đường.

Công an trích xuất camera an ninh và hồ sơ lưu trữ, tìm được nam tài xế.

Thương lái ôtô đâm cảnh sát trong đêm 23/10. Ảnh cắt từ camera an ninh

Kết quả xét nghiệm cho thấy Thương có phản ứng dương tính với heroin. Nghi phạm từng có một tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma túy và một tiền sự về hành vi Xâm hại sức khỏe của người khác.

