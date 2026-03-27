Tài xế tông chết người, bỏ chạy 150 km không thoát

Hà TĩnhNguyễn Văn Đoàn bị cáo buộc lái xe container tông chết người phụ nữ 41 tuổi rồi bỏ chạy khỏi hiện trường 150 km nhằm trốn tránh trách nhiệm.

Ngày 27/3, Đoàn, 41 tuổi, ngụ Hưng Yên, bị Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Văn Đoàn (trái) nghe cảnh sát đọc lệnh khởi tố. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, 21h30 ngày 23/3, Đoàn lái xe container biển số Hải Phòng chạy hướng Nam - Bắc, đến đoạn qua xã Cổ Đạm (trước đây thuộc huyện Nghi Xuân) đã va chạm với xe máy chở hai phụ nữ. Tai nạn khiến người phụ nữ 41 tuổi tử vong, người còn lại bị thương.

Nhà chức trách cáo buộc, sau khi gây tai nạn, Đoàn không xuống đưa nạn nhân đi cấp cứu mà lái xe container rời khỏi hiện trường.

Sau gần một ngày điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định Đoàn là người gây tai nạn, tạm giữ người cùng phương tiện tại xã Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An), cách hiện trường khoảng 150 km.

Cảnh sát phát hiện Nguyễn Văn Đoàn là người gây tai nạn. Ảnh: Công an cung cấp

