Tài xế tông chết 6 người trong cùng gia đình bị phạt 8 năm tù

Nghệ AnVũ Văn Hảo bị phạt 8 năm tù vì lái xe tải chở lá dong lao vào nhà dân ở huyện Kỳ Sơn, khiến hai người lớn và bốn trẻ nhỏ tử vong.

Ngày 19/6, Vũ Văn Hảo, 43 tuổi, bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạm tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Vũ Văn Hảo tại tòa. Ảnh: Hùng Lê

Theo cáo trạng, Hảo có giấy phép lái xe hạng C. Ngày 12/1, người này lái xe tải đi từ huyện Tương Dương lên Kỳ Sơn để mua lá dong về bán. Khoảng 17h cùng ngày, khi đi qua tỉnh lộ 543D (đoạn bản Thăm Hín, xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn), Hảo điều khiển xe đổ dốc nhưng không vào số thấp để đảm bảo an toàn kỹ thuật. Tài xế đã để ôtô chạy ở chế độ số mo, thả phanh tay khiến xe trôi tự do, lao nhanh do đường dốc và khúc cua gấp.

Nhà chức trách cáo buộc Hảo không làm chủ được tốc độ, không xử lý kịp tình huống nên xe lấn sang phần đường ngược chiều, đâm thẳng vào nhà anh Và Bá Do, 29 tuổi. Thời điểm đó, trong nhà có mẹ anh Do, chị dâu và các cháu nhỏ từ 3 đến 8 tuổi.

Hậu quả, mẹ và chị dâu anh Do cùng 4 người cháu (là con của anh trai và em trai anh) tử vong tại chỗ. Nhiều tài sản trong nhà bị xe đè hư hỏng. Sau khi gây tai nạn, Hảo đến công an đầu thú.

Hiện trường vụ tai nạn ngày 12/1 ở xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Hùng Lê

Tại tòa, bị cáo khai khi phát hiện xe lao nhanh đã cố vào số và đạp phanh nhưng không hiệu quả. Thấy xe hướng về phía căn nhà bên trái đường, Hảo định đánh lái sang phải để đâm vào vách núi song không thành công. "Thấy nhiều người dưới bánh xe, bị cáo rất hoảng sợ", Hảo nói.

Bị cáo cho biết rất hối hận, bản thân bị ám ảnh tâm lý trong thời gian dài. Sau tai nạn, Hảo cùng gia đình đã bồi thường cho các nạn nhân 1,5 tỷ đồng. Bị cáo gửi lời xin lỗi và mong đại diện các nạn nhân tha thứ.

Anh Và Bá Do, đại diện hợp pháp cho các bị hại, cho biết đây là mất mát không gì bù đắp được. Tuy nhiên, anh đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Hảo vì đã tích cực khắc phục hậu quả và có thái độ ăn năn.

