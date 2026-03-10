Tài xế taxi say rượu, gây tai nạn

Hà NộiLái taxi trên đường Phúc La - Đa Sỹ trong tình trạng say rượu, tài xế gây tai nạn, bị cảnh sát giao thông lập biên bản nhưng không ký.

Ngày 10/3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội cho biết Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7 đã lập biên bản xử phạt tài xế taxi 44 tuổi, quê xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, vì điều khiển taxi khi đã uống rượu, không ký biên bản xử phạt. Mức phạt 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Tài xế taxi ngồi trên xe không xuống xe sau va chạm. Ảnh: Cục cảnh sát giao thông

Trước đó khoảng 20h55 ngày 9/3, tài xế lái taxi trên đường Phúc La - Đa Sỹ, va chạm nhẹ với ôtô năm chỗ. Hậu quả hai ôtô bị trầy xước nhẹ.

Sau va chạm, tài xế ngồi trên taxi, không chịu tắt máy xuống giải quyết, sau đó lái xe bỏ chạy nhưng bị Đội cảnh sát giao thông số 7 ngăn chặn.

Qua kiểm tra, nồng độ cồn trong khí thở của tài xế taxi lên tới 0,849 mg/l khí thở, gấp đôi mức vi phạm cao nhất.

Sơn Thủy