Khánh HòaMột tài xế bị ghi lại cảnh tráo tờ 200.000 đồng của du khách Hàn Quốc thành 10.000 đồng chỉ trong chưa đầy một giây.

Ngày 3/1, đoạn video ghi lại cảnh một tài xế taxi tại Nha Trang bị cho là làm "ảo thuật", đánh tráo tờ 200.000 đồng của du khách thành tờ 10.000 đồng khi thanh toán cước phí, lan truyền trên các nền tảng mạng. Theo đó, taxi chở hai du khách nước ngoài từ trung tâm Nha Trang đến trước cổng chợ Đầm, phường Nha Trang.

Khi đến nơi, nam du khách Hàn Quốc đưa tờ 200.000 đồng để trả tiền. Tài xế dùng tay trái nhận tiền, đồng thời tay phải đưa lại cho du khách tờ 10.000 đồng và nói khách đưa thiếu. Người này chỉ vào đồng hồ báo cước, cho rằng số tiền phải trả là 150.000 đồng và yêu cầu đưa thêm. Nam du khách cầm lại tờ 10.000 đồng và đồng ý thanh toán tiếp.

Toàn bộ diễn biến được nữ du khách ngồi hàng ghế sau dùng điện thoại ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội với dòng cảnh báo: Hãy cẩn thận với các "ảo thuật gia" ở Nha Trang. Nhận 200.000 đồng bằng tay trái, lấy ra 10.000 đồng bằng tay phải.

Xác minh vụ tài xế taxi Nha Trang bị tố tráo tiền của du khách nước ngoài Đoạn video quay cảnh tài xế đánh tráo tiền của khách. Video: Zin

Sau khi xuất hiện, đoạn video thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, tương tác và chia sẻ. Nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành vi gian dối của tài xế, cho rằng đây là "con sâu làm rầu nồi canh", gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch Nha Trang nói riêng và Việt Nam nói chung.

Ngày 3/1, Công an phường Nha Trang đã làm việc với tài xế taxi bị tố tráo tiền của du khách nước ngoài. Theo công an, tài xế trong đoạn clip 33 tuổi, lái taxi biển số Phú Thọ, trú tại phường Tây Nha Trang. Sự việc xảy ra vào đầu tháng 11/2025. Người tài xế thừa nhận đã chở hai du khách du lịch Hàn Quốc và thực hiện hành vi tráo tiền. Lãnh đạo Công an phường Nha Trang đang tiếp tục làm việc với các bên liên quan để có hình thức xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó vào tháng 6/2025, Chủ tịch Nghiệp đoàn Xích lô Du lịch Nha Trang đã thu hồi thẻ hội viên của một tài xế, cho ra khỏi Nghiệp đoàn xích lô Du lịch Nha Trang vì có hành vi "giật tiền" phản cảm đối với du khách nước ngoài.

Bùi Toàn - Tuấn Anh