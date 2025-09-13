Tài xế taxi ép khách trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường 70 km

Phú ThọNguyễn Trường Giang, 44 tuổi, bị tạm giữ hình sự về cáo buộc ép hành khách đi taxi trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường 70 km từ Hà Nội đến tỉnh Hòa Bình cũ.

Ngày 13/9, Công an Phú Thọ cho biết Giang, quê Hưng Yên, đang bị điều tra tội Cưỡng đoạt tài sản.

Nguyễn Trường Giang tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 11/9, Giang lái taxi chở người phụ nữ 60 tuổi từ bến xe Mỹ Đình về khu vực bến xe thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ. Sau quãng đường chừng 70 km, tài xế yêu cầu khách trả 3,5 triệu đồng.

Người phụ nữ nói không đủ tiền, xin giảm giá, nên Giang đồng ý nhận 2,5 triệu đồng. Nhiều người sau khi nghe bà này kể lại câu chuyện đã quay lại video đăng lên mạng và hướng dẫn đi trình báo.

Chiều 12/9, Giang đã tới nhà người phụ nữ xin lỗi, cam kết hoàn trả lại toàn bộ tiền đã chiếm đoạt.

Phạm Dự